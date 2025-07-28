Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), 42. kuruluş yıl dönümünü yaşarken, dernek Başkanı Necati Özsoy, ikinci başkanlık dönemindeki ilk resmi ziyaretini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Tatar, sporun ve spor yazarlığının sporda toplumsal gelişim ve gençliğin yönlendirilmesindeki rolüne dikkat çekerek, KTSYD’nin bu alandaki katkılarını takdirle karşıladığını ifade etti.

TATAR

Tatar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanlığı olarak bu toplumsal sorumluluğun bilincindeyiz. Gençlerimizin spor alanındaki başarılarının kamuoyuna yansıtılmasında sizlerin gösterdiği gayret, ülkemiz açısından büyük değer taşımaktadır.

KTSYD’nin bugüne kadar geldiği süreçte çok doğru adımlar ve yatırımlarla kendi ayakları üzerine durabilen yapıya kavuşmasında çok değerli isimlerin emeği vardır. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim.”

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, KTSYD Başkanı Necati Özsoy başta olmak üzere dernek yönetimi ve tüm üyelerine özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederek, spor kültürünün gelişmesinde derneğin önemli bir rol oynadığını vurguladı ve tüm üyelere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

ÖZSOY

Başkan Necati Özsoy ise ziyarette yaptığı açıklamada, ikinci görev dönemine Cumhurbaşkanlığı ziyaretiyle başlamaktan dolayı onur duyduğunu belirtti.

KTSYD’nin 42 yıllık birikimi ile spor haberciliğini yalnızca sahada oynanan maçların sonuçlarından ibaret görmeyen, spora ve sporcuya değer veren bir yapı ile yoluna devam ettiğini belirten KTSYD Başkanı Necati Özsoy, bu sorumluluk bilinciyle, yeni dönemde de ilkeli yayıncılığı, gençlere ilham veren çalışmaları ve mesleki dayanışmayı daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışacaklarını söyledi.

Başkan Özsoy, “KTSYD olarak devam eden Kıbrıs müzakerelerinde spor konusunda ihtiyaç duyulması halinde her türlü katkıyı vermeye hazırız.

Spor yazarları derneği, gerek yönetim bazında, gerekse üye bazında sporun ve sporcunun uluslararası arenaya açılabilmesi için her türlü katkıyı verecek potansiyeldedir.

Bu anlamda bizleri kabul ettiğiniz için sizlere teşekkür ederken, işbirliği konusunda da yardıma hazır olduğumuzu belirtiriz.”

Ziyaretin sonunda, Cumhurbaşkanı Tatar’a günün anısına bir plaket takdim edildi.