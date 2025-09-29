Süper Lig ekibi K.Kaymaklı’nın bu sezon sahasında oynadığı ilk maç olan Doğan T. Birliği karşılaşmasında saha tribünleri ve koltuklarının çok tozlu ve kirli olması nedeniyle gerek basın mensuplarından gerekse sahaya gelen seyircilerden gelen eleştiriler nedeniyle Küçük Kaymaklı Başkanı Münür Özler ve Yönetim Kurulu bu durumdan dolayı hem maça gelen basın mensuplarından hem de taraftarlardan özür dileyen bir mesaj yayınladı.

K.Kaymaklı Türk Spor Kulübü Başkanı Münür Özler ve Yönetim Kurulu’nun mesajı şöyle:

“AKSA Süper Lig 2. Haftada sahamızda oynadığımız Doğan Türk Birliği karşılaşmasında basın tribünü ve bazı oturma alanlarının çok tozlu ve kirli olduğu ve bu yüzden gerek sosyal medya gerekse BRT ekranlarında spor yazarlarımızın buna eleştiri getirdiğini görüyoruz.

Bilindiği üzere stadımızda halen daha süren tadilat çalışmaları bulunmaktadır. Bu nedenle tadilat çalışmalarının devam ettiği ortamda temizlik maç saatine yetişememiştir.

Oluşan durumdan dolayı hem maça gelen basın mensuplarından hem de taraftarlarımızdan Küçük Kaymaklı Başkan ve Yönetim Kurulu olarak özür dileriz.

Gerekli tadilatın kısa sürede bitirilip temizliği hızlı bir şekilde yapılacağını tüm kamuoyuna duyururuz.”