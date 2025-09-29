Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD)’nin geleneksel olarak düzenlediği Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası düzenleniyor. Gençlik Gücü Halı sahasında 1 Ekim 2025 Çarşamba günü başlayacak olan turnuvada 4 kurumda medya çalışanları mücadele edecek. Akol Medya, Gelengül Production, Tribün Kıbrıs, Yenidüzen takımları turnuvada mücadele edecek. İlk maç saat 18.00’de Yenidüzen-Akol Medya arasında oynanacak.
KTSYD OMAÇ BAŞAT HALISAHA TURNUVASI 2025 MAÇ FİKSTÜRÜ
Maçlar China Bazaar Gençlik Gücü Halısahası’nda Oynanacak
Takımları A, B, C, D olarak adlandırıldı
A-GELENGÜL
B-TRİBÜN
C-YENİDÜZEN
D-AKOL MEDYA
1 EKİM ÇARŞAMBA
SAAT 18.00 C Takımı-D Takımı
SAAT 19.00 A Takımı-B Takımı
8 EKİM ÇARŞAMBA
SAAT 18.00 A Takımı-C Takımı
SAAT 19.00 B Takımı-D Takımı
15 EKİM ÇARŞAMBA
SAAT 18.00 A Takımı-D Takımı
SAAT 19.00 B Takımı-C Takımı
22 EKİM ÇARŞAMBA FİNAL EŞLEŞMELERİ
SAAT 18.00 (1x3)
SAAT 19.00 (2x4)
29 EKİM ÇARŞAMBA FİNAL
SAAT 19.00