Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD)’nin geleneksel olarak düzenlediği Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası düzenleniyor. Gençlik Gücü Halı sahasında 1 Ekim 2025 Çarşamba günü başlayacak olan turnuvada 4 kurumda medya çalışanları mücadele edecek. Akol Medya, Gelengül Production, Tribün Kıbrıs, Yenidüzen takımları turnuvada mücadele edecek. İlk maç saat 18.00’de Yenidüzen-Akol Medya arasında oynanacak.

KTSYD OMAÇ BAŞAT HALISAHA TURNUVASI 2025 MAÇ FİKSTÜRÜ

Maçlar China Bazaar Gençlik Gücü Halısahası’nda Oynanacak

Takımları A, B, C, D olarak adlandırıldı

A-GELENGÜL

B-TRİBÜN

C-YENİDÜZEN

D-AKOL MEDYA

1 EKİM ÇARŞAMBA

SAAT 18.00 C Takımı-D Takımı

SAAT 19.00 A Takımı-B Takımı

8 EKİM ÇARŞAMBA

SAAT 18.00 A Takımı-C Takımı

SAAT 19.00 B Takımı-D Takımı

15 EKİM ÇARŞAMBA

SAAT 18.00 A Takımı-D Takımı

SAAT 19.00 B Takımı-C Takımı

22 EKİM ÇARŞAMBA FİNAL EŞLEŞMELERİ

SAAT 18.00 (1x3)

SAAT 19.00 (2x4)

29 EKİM ÇARŞAMBA FİNAL

SAAT 19.00