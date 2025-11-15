Türkiye ana muhalefet lideri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42’nci kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere ülkeye geldi.

Özgür Özel, Kıbrıs Türkü Halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarını ziyaret etti, mozoleye çelenk koydu ve saygı duruşunda bulundu.

Özgür Özel, Dr. Fazıl Küçük’ü sevgi, saygı, özlem ve rahmetle andığını belirterek, Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının bugünlere ulaşmasında verdiği mücadele, bu mücadelede ortaya koyduğu özveri ve fedakârlıkların asla unutulmayacağını belirtti.

