Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, geçmişte yer aldıkları koalisyon hükümetlerinin hükümet protokollerine uyulmaması nedeniyle bozulduğunu belirterek, yeni dönemde hükümetlerde yer almaları halinde öncelikle hükümet içinde kalarak sorunların çözümü ve halka hizmet için mücadele edeceklerini söyledi.

HP'den yapılan açıklamaya göre, Özersay ve bazı parti yetkilileri, KKTC Çukurovalılar Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Sebahattin Kurt ve dernek yetkilileriyle görüştü.

Özersay, ziyarette yaptığı konuşmada, parti olarak geçmişten bazı dersler çıkardıklarını belirterek, yeni dönemde önceliklerinin istikrarlı ve uzun ömürlü hükümetler olduğunu ifade etti.

Temiz siyaset anlayışını sürdüreceklerini ve yolsuzluklara karşı mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Özersay, Halkın Partisi’nin “temiz siyasetin sigortası” olduğunu söyledi.

Özersay, “Yeni dönemde bu sigorta hemen atmayacaktır, öncelikle hükümet içinde mücadele ederek, hükümette kalarak sorunların çözümü ve vatandaşa hizmet için çaba harcayacağız.” dedi.

Özersay’a ziyaretinde HP Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Kendir ve Girne İlçe Başkanı Neşe Anibal eşlik etti.