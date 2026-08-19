Sağlık Bakanlığı, 13 yaş grubu için aşı takvimine eklenen HPV aşısı uygulamasının yoğun talep nedeniyle 16 Eylül tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, 20 Ağustos-16 Eylül tarihleri arasında, 18 yaşından gün almamış kişilerin HPV aşısı uygulaması için belirlenen merkezlere başvurabileceği belirtildi.
Açıklamada, başvurularda ilk müracaat edenlere öncelik verileceği vurgulandı.
HPV aşısının uygulanacağı merkezler şöyle:
"Lefkoşa: Tren Yolu Sağlık Merkezi, Dr. Engin Arkan Değirmenlik Sağlık Merkezi ve Acil Durum Hastanesi Çocuk Aşı Polikliniği.
Gazimağusa: Maraş Sağlık Merkezi, Akdoğan Sağlık Merkezi, Geçitkale Sağlık Merkezi ve Serdarlı Sağlık Merkezi.
Girne: Lapta Sağlık Merkezi ve Esentepe Sağlık Merkezi.
Güzelyurt: Güzelyurt Sağlık Merkezi.
Lefke: Lefke Sağlık Merkezi.
İskele: Dr. Orhan Müderrisoğlu İskele Sağlık Merkezi, Yenierenköy Sağlık Merkezi ve Havva Yekta Kurteli Mehmetçik Sağlık Merkezi."