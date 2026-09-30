Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, HP’nin seçim sonrasında ülke yönetiminde yer almayı hedeflediğini ve özellikle son dönemde yolsuzluklara karşı verdiği mücadele nedeniyle partiye olan güvenin arttığını söyledi.

HP’nin seçim sonrasında ülke yönetiminde yer almayı hedeflediğini belirten Özersay, “Ülkeyi düzgün yönetmeye talibiz” dedi. Özersay, HP’nin üçüncü parti olduğunu ve seçim sonrasında oluşacak Meclis aritmetiğinde HP’nin “kritik ve belirleyici” bir rol üstleneceğini söyledi.

Özersay, Nazar Erişkin’in sunduğu Güne Dair programında yaklaşan seçimler ve ülkedeki gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Özersay, HP’nin seçim sonrasında ülke yönetiminde yer almayı hedeflediğini ve özellikle son dönemde yolsuzluklara karşı verdiği mücadele nedeniyle HP’ye olan güvenin arttığını söyledi.

Seçim öncesi yapılan ödemeleri ve geçici istihdamları “seçim yatırımı” olarak nitelendiren Özersay, “Türkiye ile yürütülen büyük projelerin hükümette hangi parti olursa olsun devam edecek ancak bu projelerin içeriye dönük uygulamalarında kendi cebini düşünen ve rüşvetle yolsuzlukla çalışan bir hükümet ile liyakati esas alan dürüst ve temiz bir hükümet arasında da önemli bir fark vardır” ifadelerini kullandı.

- “Olası bir koalisyonda dokunulmazlıkların kaldırılmasını isteyeceğiz”

Özersay, yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına ilişkin dosyaların takipçisi olduklarını, bu konuda bugüne kadar yaptıklarının bundan sonra yapacaklarının garantisi olduğuna belirtti. Özersay, olası bir koalisyonda dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin hükmün protokole yazılmasını isteyeceklerini ve geçmişte hükümette oldukları dönemde yaptıkları gibi dokunulmazlıkların kaldırılmasında yine sonuç alacaklarını da vurguladı.

-“HP üçüncü parti durumundadır ve bu halk arasında yaygın bir kanaattir”

Yaklaşan seçime ilişkin Özersay, “HP üçüncü parti durumundadır ve bu halk arasında yaygın bir kanaattir” dedi. Özersay, seçim sonrasında oluşacak Meclis aritmetiğinde HP’nin “kritik ve belirleyici” bir rol üstleneceğini düşündüğünü söyledi.

- “Halkın Partisi merkez partidir”

HP’nin diğer partilerden oy alma stratejisi yürütüp yürütmediğine ilişkin bir soruyu yanıtında Özersay, farklı siyasi geçmişlerden gelen isimlerin partiye katılmasının özel olarak diğer partilerin seçmenini hedefleyen bir stratejinin sonucu olmadığını söyledi. “Halkın Partisi merkez partidir” diyen Özersay, partisini “ideolojik değil, değerler üzerine kurulan” bir siyasi yapı olarak tanımladı. Özersay, köken, doğum yeri, gelir düzeyi ve diğer farklılıklar üzerinden yurttaşlar arasında ayrım yapmadıklarını vurguladı.

-“Türkiye sadece bir partiyle çalışmaz ama düzgün hükümet kurulamazsa projeler halka yansımaz”

Türkiye ile yürütülen projelerin yalnızca belirli bir siyasi parti iktidardayken sürdüreceği yönündeki algıya katılmadığını belirten Özersay, HP’nin hükümette bulunduğu dönemde de Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle çeşitli projelerde yakın çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Türkiye’den gelen suyu örnek gösteren Özersay, ana projenin tamamlanmasının tek başına yeterli olmadığını; dağıtım, altyapı, fiyatlandırma ve planlamanın ülke içinde doğru yapılması gerektiğini belirtti. Benzer bir durumun elektrik ve doğal gaz projeleri açısından da geçerli olacağını söyleyen Özersay, bu nedenle hükümet kim olursa olsun bu projelerin devam edeceğini ama halkın yararını esas alan temiz ve dürüst bir hükümet kurulamazsa bu projelerin gerçek anlamda hayata geçemeyeceğini veya vatandaşa faydasının gecikeceğini ya da olması gerekenden daha pahalıya sunulacağını kaydetti.