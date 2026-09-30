Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), Times Higher Education (THE) 2027 Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda KKTC’den dört üniversitenin yer aldığını açıkladı.

Bugün açıklanan sonuçlara göre, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin ilk kez sıralamaya girmesiyle temsil edilen üniversite sayısı üçten dörde yükseldi.

YÖDAK’ın açıklamasına göre, Yakın Doğu Üniversitesi 501–550, Lefke Avrupa Üniversitesi 601–650, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 651–700, Doğu Akdeniz Üniversitesi ise 701–800 bandında yer aldı. Üniversitelerin genel puan aralıkları sırasıyla 46,0–47,3; 43,4–44,4; 42,4–43,3 ve 40,2–42,3 olarak açıklandı.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Final International University ve Girne Amerikan Üniversitesi ise “Reporter” statüsünde listelendi.

– YÖDAK: “Kalite yalnızca sıralamayla ölçülemez”

YÖDAK, KKTC üniversitelerinin özellikle araştırma kalitesi ve uluslararası görünüm göstergelerinde dikkat çeken sonuçlar ortaya koyduğunu kaydetti; araştırma kalitesi puanlarının Yakın Doğu Üniversitesi’nde 76,1, Lefke Avrupa Üniversitesi’nde 80,9, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde 82,8 ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde 75,4 olduğunu belirtti.

Uluslararası sıralamalarının önemli dış değerlendirme araçlarından biri olduğunu vurgulayan YÖDAK, ancak yükseköğretimde kalitenin yalnızca sıralama sonuçlarıyla ölçülemeyeceğini kaydetti.

“Yükseköğretimde sürdürülebilir başarı; kurumsal kalite güvencesi, akademik özgürlük, bilimsel üretkenlik, araştırma kapasitesinin geliştirilmesi, öğrenci merkezli eğitim, uluslararasılaşma, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürekli iyileştirme süreçlerinin birlikte yürütülmesini gerektirmektedir.” ifadelerini kullanan YÖDAK, kalite güvencesi ve akreditasyon çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

- YÖDAK’tan üniversitelere tebrik

Sıralamada yer alan üniversiteleri tebrik eden YÖDAK, sonuçların üniversitelerin bilimsel üretim, araştırma kalitesi, uluslararası iş birlikleri, akademik kapasite ve kalite güvencesi alanlarındaki çalışmalarına katkı sağlaması ve KKTC yükseköğretim sisteminin uluslararası alandaki görünürlüğünün daha da güçlenmesine vesile olmasını temenni etti.

THE’nin 2027 sıralaması, 118 ülke ve bölgeyi kapsıyor. THE Dünya Üniversiteler Sıralaması; öğretim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, endüstri bağlantıları ve uluslararası görünüm olmak üzere yükseköğretim kurumlarının temel faaliyet alanlarını çok boyutlu göstergeler üzerinden değerlendiriyor.