Sizin Dünyanız : Süreyya Geylan Gürdal

SİZİN DÜNYANIZ
SÜREYYA GEYLAN GÜRDAL
UZMAN PSİKOLOG
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Pozitif
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM…
Yine çocuklarla ilgili bir iş yapardım
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN…
Kızım ve işim
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY…
Yalan
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM
Yaşadıklarımdan hiç pişman olmadım bizi biz yapan yaşadıklarımızdır
EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Kızım
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI…
Meslek seçimim
BAŞUCUMDAKİ KİTAP
Son Ada- Zülfü Livaneli
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK…
Kulağıma hoş gelen her müziği dinlerim
EN SON İZLEDİĞİM FİLM…
Kafestekiler
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY…
Küpe, bileklik gibi şeyler
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY…
Gereksiz olanları dolabımda tutmam
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE…
Kitap
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY…
Kontrollü olmak istemezdim
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK…
Hayata hep umutla bakmam
OLMASA DA OLUR…
Çıkarcı insanlar
OLMAZSA OLMAZ…
Huzur ve sağlık
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK…
Fırın makarnası ve kremalı mantarlı tavuk
HAYALİMDEKİ DÜNYA…
Adaletli, savaşların olmadığı herkesin huzur içinde yaşadığı bir dünya
AŞK BENİM İÇİN…
Kızım ve eşim
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM…
Mustafa Kemal Atatürk
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM…
Farklı bir ülkede kısa sürede olsa yaşamak
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM…
Bugün bir daha gelmeyecek o yüzden geçmiş ve geleceğe takılmadan anın tadını çıkarın.
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