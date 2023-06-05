Sizin Dünyanız : Süreyya Geylan Gürdal

Bugün bir daha gelmeyecek o yüzden geçmiş ve geleceğe takılmadan anın tadını çıkarın.

SİZİN DÜNYANIZ

SÜREYYA GEYLAN GÜRDAL

UZMAN PSİKOLOG



KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…

Pozitif

ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM…

Yine çocuklarla ilgili bir iş yapardım

BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN…

Kızım ve işim

KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY…

Yalan



EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM

Yaşadıklarımdan hiç pişman olmadım bizi biz yapan yaşadıklarımızdır

EN BÜYÜK SEVİNCİM…

Kızım

HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI…

Meslek seçimim

BAŞUCUMDAKİ KİTAP

Son Ada- Zülfü Livaneli

EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK…

Kulağıma hoş gelen her müziği dinlerim



EN SON İZLEDİĞİM FİLM…

Kafestekiler

KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY…

Küpe, bileklik gibi şeyler

DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY…

Gereksiz olanları dolabımda tutmam

BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE…

Kitap

KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY…

Kontrollü olmak istemezdim



KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK…

Hayata hep umutla bakmam

OLMASA DA OLUR…

Çıkarcı insanlar

OLMAZSA OLMAZ…

Huzur ve sağlık

EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK…

Fırın makarnası ve kremalı mantarlı tavuk

HAYALİMDEKİ DÜNYA…

Adaletli, savaşların olmadığı herkesin huzur içinde yaşadığı bir dünya



AŞK BENİM İÇİN…

Kızım ve eşim

ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM…

Mustafa Kemal Atatürk

MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM…

Farklı bir ülkede kısa sürede olsa yaşamak

SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM…

Bugün bir daha gelmeyecek o yüzden geçmiş ve geleceğe takılmadan anın tadını çıkarın.



PozitifYine çocuklarla ilgili bir iş yapardımKızım ve işimYalanYaşadıklarımdan hiç pişman olmadım bizi biz yapan yaşadıklarımızdırKızımMeslek seçimimSon Ada- Zülfü LivaneliKulağıma hoş gelen her müziği dinlerimKafestekilerKüpe, bileklik gibi şeylerGereksiz olanları dolabımda tutmamKitapKontrollü olmak istemezdimHayata hep umutla bakmamÇıkarcı insanlarHuzur ve sağlıkFırın makarnası ve kremalı mantarlı tavukAdaletli, savaşların olmadığı herkesin huzur içinde yaşadığı bir dünyaKızım ve eşimMustafa Kemal AtatürkFarklı bir ülkede kısa sürede olsa yaşamakBugün bir daha gelmeyecek o yüzden geçmiş ve geleceğe takılmadan anın tadını çıkarın.

