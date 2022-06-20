Sizin Dünyanız: Övünç Selden

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Başarılı olmak için yaşayan.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Araştırmacı – yazar olurdum.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Eğitim sistemi.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlık.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Pişmanlıklarım olmadı. Olacağına da inanmıyorum.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Oğlum.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Mesleğimde kariyer yapmak.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Robin Sharma - Liderlik Bilgeliği
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Klasik Müzik.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Hiç filmi izleyecek zamanım olmuyor.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Sağlık sigortası.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Fazla ayakkabı ve kıyafetler.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Çiçek.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
İnsanlara gereğinden fazla değer vermek.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Başladığım bir işi başarıyla bitirmek.
OLMASA DA OLUR...
Lüks yaşam.
OLMAZSA OLMAZ...
Sağlık.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Diyet yemekler.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Hayalimdeki dünyada yaşıyorum.
AŞK BENİM İÇİN...
Saygı ve sevgi.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Maye Musk.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Görmek istediğim her yeri gördüm.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
İyi yaşam oteli açmak isterdim.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Vücudumuz bize armağandır. Ona iyi bakmamız lazım. Bunun için de iyi ve sağlıklı beslenmek gerekiyor. Unutmayın ki siz ona iyi bakarsanız o da size iyi bakar.
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