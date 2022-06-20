Sizin Dünyanız: Övünç Selden

Bugünkü konuğum hayata pozitif bakış açısıyla, sonuç odaklı yaşam tarzıyla, vücudumuza iyi bakmamıza yardım etmekten keyif alan başarılı bir diyetisyen... Övünç Selden...

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Başarılı olmak için yaşayan.Araştırmacı – yazar olurdum.Eğitim sistemi.Haksızlık.Pişmanlıklarım olmadı. Olacağına da inanmıyorum.Oğlum.Mesleğimde kariyer yapmak.Robin Sharma - Liderlik BilgeliğiKlasik Müzik.Hiç filmi izleyecek zamanım olmuyor.Sağlık sigortası.Fazla ayakkabı ve kıyafetler.Çiçek.İnsanlara gereğinden fazla değer vermek.Başladığım bir işi başarıyla bitirmek.Lüks yaşam.Sağlık.Diyet yemekler.Hayalimdeki dünyada yaşıyorum.Saygı ve sevgi.Maye Musk.Görmek istediğim her yeri gördüm.İyi yaşam oteli açmak isterdim.Vücudumuz bize armağandır. Ona iyi bakmamız lazım. Bunun için de iyi ve sağlıklı beslenmek gerekiyor. Unutmayın ki siz ona iyi bakarsanız o da size iyi bakar.