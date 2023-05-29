Sizin Dünyanız : Ayşe Cengiz

Asla pes etmeyin ve karşınıza ne engel çıkarsa çıksın tüm yapmak istediklerinizi mutlaka yapın. Hayat çok kısa kendiniz için yaşayın.

Anaçİnsan kaynakları, Halkla İlişkilerİşim ve okulumHaksızlıkHer insana eşit değer vermemKendi paramı kazanmaya başlamış olmamAnnem ile babamın ayrılığı sonrasında kendi ayaklarım üzerinde durmaya başlamakŞeker PortakalıAyça Özefe – Yıkılmam AslaWantedParfümAsla giymeyeceğim eteklerimHer hediye benim için özeldir.İnsanlara karşı bakış açımİstediğimi yapana, alana kadar olan hırsımSevgi, saygı ve huzurSanırım yok ama kurabiye, tatlı çeşitlerinde daha iyiyim.Eşitliğin olduğu, kimsenin kimseden üstün olduğunu düşünmediği bir dünyaSevginin hissettirildiği, güvenli bir yerHerhangi biri yok ama hayatta birçok zorluğu aşmış kişilerle tanışmak isterdimTüm hedeflerimi sırasıyla aksatmadan gerçekleştirmek.Asla pes etmeyin ve karşınıza ne engel çıkarsa çıksın tüm yapmak istediklerinizi mutlaka yapın. Hayat çok kısa kendiniz için yaşayın.