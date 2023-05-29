Sizin Dünyanız : Ayşe Cengiz

SİZİN DÜNYANIZ
AYŞE CENGİZ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Anaç
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM…
İnsan kaynakları, Halkla İlişkiler
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN…
İşim ve okulum
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY…
Haksızlık
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM
Her insana eşit değer vermem
EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Kendi paramı kazanmaya başlamış olmam
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI…
Annem ile babamın ayrılığı sonrasında kendi ayaklarım üzerinde durmaya başlamak
BAŞUCUMDAKİ KİTAP
Şeker Portakalı
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK…
Ayça Özefe – Yıkılmam Asla
EN SON İZLEDİĞİM FİLM…
Wanted
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY…
Parfüm
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY…
Asla giymeyeceğim eteklerim
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE…
Her hediye benim için özeldir.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY…
İnsanlara karşı bakış açım
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK…
İstediğimi yapana, alana kadar olan hırsım
OLMASA DA OLUR…
Gereksiz gördüğüm, hissettiğim kişiler
OLMAZSA OLMAZ…
Sevgi, saygı ve huzur
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK…
Sanırım yok ama kurabiye, tatlı çeşitlerinde daha iyiyim.
HAYALİMDEKİ DÜNYA…
Eşitliğin olduğu, kimsenin kimseden üstün olduğunu düşünmediği bir dünya
AŞK BENİM İÇİN…
Sevginin hissettirildiği, güvenli bir yer
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM…
Herhangi biri yok ama hayatta birçok zorluğu aşmış kişilerle tanışmak isterdim
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM…
Tüm hedeflerimi sırasıyla aksatmadan gerçekleştirmek.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM…
Asla pes etmeyin ve karşınıza ne engel çıkarsa çıksın tüm yapmak istediklerinizi mutlaka yapın. Hayat çok kısa kendiniz için yaşayın.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.