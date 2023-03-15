Fatoş'la Kitap Dünyası

Oysa okuyan insanlar, her okuduğu yeni bir satırdan sonra “bunu da yeni öğrendim, öğrenecek daha çok şeyim var” der ve soru sorulduğunda “bilmiyorum” deme ferasetine sahip olur. Ne demiş Sokrates; “Bildiğim tek şey, hiçbir şey bilmediğimdir.”

Crans Montana - Kıbrıs Sorunun Çözümü Nasıl ve Neden Engellendi - Makarios Druşotis

Kıbrıslıların Kökeni (Arkeoloji ve Genetiğin Bilimsel Verilerinde) - Marie-Louise Winbladh

Bir Sır Adam - 1955/1974 Döneminin Saklı Tarihi - İlter Kırmızı

Barış Mezarlığı (Rumca - Türkçe)- Niyazi Kızılyürek

Arda Giz - Geleceğin Efendileri - Ünver Alibey

Şeker Portakalı - Jose Mauro de Vasconcelos

Galateia - Bir Öykü - Madeline Miller

Hayalini Yorganına Göre Uzat - Acar Baltaş

Seninle Başlamadı - Mark Wolynn

Senden Bir Tane Daha Yok - Miraç Çağrı Aktaş

Kitapta, 5 yaşında bir çocuk olan Zeze'nin hikayesi anlatılır. Zeze, hayal gücü oldukça geniş, akıllı ve zeki bir çocuktur. Öyle ki kendi başına okumayı bile öğrenmiştir. Gelin görün ki Zeze akıllı bir çocuk olduğu kadar da haylazdır. Yaptığı yaramazlıklarla etrafındaki herkesi bunaltır.

Yeni bir mahalleye taşındıklarında Zeze eskisi kadar mutlu olmaz. Arkadaşlarını ve eski oyunlarını özler. Yeni evindeki tek arkadaşı evlerinin bahçesindeki şeker portakalı fidanıdır. Zeze gün boyu bu fidanla arkadaşlık eder, ona yaptıklarını anlatır.

BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR? – İlber Ortaylı

Çocuğunuzu,sadece kendisi olduğu,çocuğunuz olduğu için sevin.Bizdeki büyük yanılgılardan biri,insanlarımızın kendi başaramadıkları şeyleri çocuklarından beklemesidir.Bunu yapmayın,çocuklarınıza kendi yükünüzü yüklemeyin.

"Herkes kendi talihinin mimarıdır."

En çok öğretmene dikkat etmemiz lazım. Bizde model öğretmenlerdir, anlattıklarıyla bir dünya kurarlar. Öğretmen iyiyse toplumunu kurtarır.

40'lı yaşlar insana bir olgunluk, sakinlik, derinlik getirir. Birini 40'ından sonra daha iyi sevebilirsiniz, hatta daha iyi aşık olursunuz.

Kimsenin sizi bulmasını beklemeyin, nitelikli insanları siz arayın!

Hayat telaşından kaç yaşınıza geldiğinizi fark etmiyorsunuz.

Yalnız kalmayı öğrenirseniz, düşünmeyi de öğrenirsiniz.

Zavallı Türkçe! Ne güzelsin ve ne kadar şuursuz, cahil, cüretkâr evlatların var; seni berbat ediyorlar.

Ne yaşadıysanız yüzünüze yansır. İnsanın yüzü kitap gibi okunabilir. İfadeniz bomboşsa da hiçbir şey yaşamadığınız fark edilir. Bunlardan kurtulmak mümkündür; yaşayın, gezin, görün, keşfedin, okuyun, sevin.. Bunları dolu dolu yapın ki izleri yüzünüze yansısın.

Ayşe Kulin 26 Ağustos 1941 yılında İstanbul’da doğmuştur. Arnavutköy’deki Amerikan Kız Kolejinden mezun olmuştur. London School of Economics’de sosyoloji eğitimi almıştır. Cumhuriyet, Dünya ve Güneş gazetelerinde muhabirlik yapmıştır.

Oysa okuyan insanlar, her okuduğu yeni bir satırdan sonra “bunu da yeni öğrendim, öğrenecek daha çok şeyim var” der ve soru sorulduğunda “bilmiyorum” deme ferasetine sahip olur. Ne demiş Sokrates;CRANS MONTANA - Kıbrıs Sorunun Çözümü Nasıl ve Neden Engellendi – MAKARIOS DRUSOTIS“Crans Montana” kitabı, Anastasiadis’in Kıbrıs sorununu yönetme biçiminin içeriden kayıt altına alınmış halidir. Eş zamanlı olarak, ülkenin yönetim tarzına, önemli konularda alınan kararlarla ilgili izlenen sürece ve yabancı çıkarların medya dahil olmak üzere iktidar sistemine nüfuz etmesine ilişkin bir tanıklıktır... Kitabın içeriği, olayların tanığı olarak elde ettiğim deneyim ve kişisel araştırmalarımda ulaştığım bilgi birikiminin bileşiminden oluşmaktadır...”(Ön Söz’den alıntı)birçok biyografik eser ve roman kaleme almıştır. Eserleriyle en çok okunan yazarlar arasına girmeyi başarmıştır. Birçok ödülün sahibi olmuştur.Kitaplarından büyük bir çoğunluğu senaryolaştırılmış ve beyaz perdeye aktarılmıştır. Ayrıca bazı eserleri de uyarlanarak televizyonda dizi olarak yayınlanmıştır. Üslubu oldukça akıcıdır. Yalın bir anlatımı vardır. Türkçeyi güzel kullandığı için çeşitli çevrelerden övgüler almıştır.1984 yılında ilk öykü kitabı olan Güneşe Dön Yüzünü yayımlanmıştır. Bu öykü kitabının içinde yer alan Gülizar hikayesi senaryolaştırılmış ve Kırık Bebek adıyla film yapılmıştır. Kırık Bebek filmi Kültür Bakanlığı Ödülüne layık görülmüştür.1996 yılında Bir Tatlı Huzur adındaki kitabı yayımlanmıştır. Bu eserinde yazar Münir Nureddin Selçuk’un yaşam hikayesi anlatılmıştır. Biyografik tarzda yazılan bir eserdir.1997 yılında Adı Aylin romanını yayımlamıştır. Bu romanda Aylin Devrimel’in yaşam öyküsü anlatılmıştır. Bu romanı da biyografik roman türünde yazılmıştır.1998 yılında Geniş Zamanlar kitabını çıkarmıştır. Geniş Zamanlar kitabı senaryolaştırılmış ve 2007 yılında televizyonda dizi olarak yayımlanmıştır.2001 yılında Köprü adlı romanı yayımlanmıştır. Bu romanında Erzincan valisinin hayat hikayesi anlatılmıştır. Romanda doğu illerinde yaşanan dramın kökenlerine inilmiştir. Cumhuriyet tarihi içerisindeki nedenleriyle birlikte ele alınmıştır. Bu romanı 2006 yılında senaryolaştırılıp dizi olarak aynı adla yayınlanmıştır.2002 yılında Nefes Nefese adlı romanını çıkarmıştır. Bu romanında yazar İkinci Dünya Savaşında Hitlerin pençesine düşen Musevileri kurtaran Türk diplomatlarından ve Fransız Direniş Hareketinde görev almış bir Türk gencinden esinlenerek yazmıştır. Bu romanı bir aşk öyküsü ile de zenginleştirmiştir.Hayatına pek çok roman ve hikaye sığdıranhala roman ve hikaye yazmaya devam etmektedir.