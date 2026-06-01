Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, AKSA 1. Lig’de şampiyon olarak Süper Lig’e yükselen Baf Ülkü Yurdu Başkanı Mustafa Altun ve yönetimini kabul etti.

Ziyarette konuşan Baf Ülkü Yurdu Başkanı Mustafa Altun, bölge takımı olan Baf Ülkü Yurdu’nun şampiyon olarak Süper Lig’e çıkmasının sevincini yaşadıklarını belirterek, bu gururu Güzelyurt Belediyesi ile bölgedeki kurum ve kuruluşlarla paylaşmaya devam ettiklerini söyledi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ise Baf Ülkü Yurdu’nun, Kıbrıs Türk futbol tarihinde kendisini kabul ettirmiş ve önemli başarılara imza atmış köklü bir kulüp olduğunu ifade etti. Sporun bir yarışma olduğunu vurgulayan Özçınar, Baf Ülkü Yurdu’nun elde ettiği başarının küçümsenemeyeceğini ve bölge adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

Özçınar, şampiyonluğun; yöneticilerin özverili çalışmaları, camianın desteği, teknik heyetin katkısı ve futbolcuların alın terinin bir sonucu olduğunu belirterek, yeni sezonda da takıma başarılar diledi ve tüm camiayı kutladı.