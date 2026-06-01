Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig ekiplerinden Akçay, Doğancı ile oynadıkları ve 3-2 kaybettikleri maça itiraz etti.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada itiraz gerekçesinin Doğancı’nın devre arasında hakemlerin bilgisi dışında oyuncu değişikliği yaptığı belirtildi. Konu ile ilgili Akçay Spor Kulübü tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Kamuoyunun Bilgisine:

30.05.2026 tarihinde Doğancı Emek Stadı’nda oynanan Akçay SK - Doğancı SK maçının devre arasında, Doğancı SK takımının 112385 lisans numaralı ve 11 forma numaralı oyuncusu Berke Karabulut oyundan çıkmış, yerine 121136 lisans numaralı ve 19 forma numaralı oyuncu İsmet Erfinike, hakem ve saha komiserine herhangi bir oyuncu değişikliği kâğıdı verilmeden ve bilgi aktarılmadan oyuna dahil olmuştur.

Maçın 55-60. dakikaları arasında saha komiseri Ömer Akan oyunu durdurarak orta hakem Halil Atlar’ı yanına çağırmış ve durumu kendisine aktarmıştır. Bunun üzerine orta hakem, herkesin gözü önünde 1. Yardımcı Hakem Nurhan Kutlugün’e konu hakkında bilgisi olup olmadığını sormuş, yardımcı hakemin “Hayır, yok” cevabını vermesi üzerine, bu durumun rapora yazılması gerektiğini hem saha komiserine hem de saha gözlemcisine bildirmiştir.

Maç sonrasında, hakemlerin bilgisi dahilinde olmayan bu değişikliğin maç varakasına işlendiğini gördük. Ancak bunun hakemler tarafından yazılmak zorunda olunduğunu öğrendik.

Konu hakkında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na gerekli itirazımızı yaptık. Futbol kurallarına aykırı olduğunu bildiğimiz, hakemden habersiz yapılan oyuncu değişikliği nedeniyle gerekli işlemlerin yapılmasını ve maçın Akçay SK lehine 3-0 hükmen galibiyet olarak tescil edilmesini arz ederiz.

Akçay Spor Kulübü Yönetim Kurulu”