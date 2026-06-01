(Haber: Şükrü BURAĞAN)

İtalya’da gerçekleşecek CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nda yer alacak olan KKTC A Milli Futbol Takımı, şampiyonanın yapılacağı Como’ya ulaştı. Ercan-İstanbul seferinin ardından aktarmalı olarak Milano-Bergamo Havalimanı’ndan çıkış yapan Milliler, konaklayacakları As Hotel’e yerleşti.

SORUNSUZ YOLCULUK

Kafile başkanı KTFF 2.Başvanvekili Hüseyin Duvarcı, Milli Takımlar Sorumlusu Hüseyin Ekmekçi ve Milli Takım Menajeri Simay Kanan’ın organizasyonu ile sorunsuz bir yolculuk geçiren KKTC A Milli Futbol Takımı, kısa bir dinlenmenin ardından ilk idmanını gerçekleştirdi.

Oldukça moralli ve motive bir görüntü çizen milli futbolcular, yolculuk süresince tek tip kıyafetleri ve disiplinli görüntüleri ile de takdir topladı.

