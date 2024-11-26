İskele Belediyesi’nin öz kaynakları ile yapımı tamamlandıktan sonra bölgedeki özel çocukların kaliteli eğitim alması için Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen ve Şubat 2020’de eğitim-öğretim yılına başlayan Ötüken Özel Eğitim Okulu’na ekoloji bahçesi kuruluyor.

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 Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sadıkoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ziyaret ettiği okulda eksikleri yerinde gözlemledi, yapılması gerekenler konusunda Belediyenin ilgili birimlerini görevlendirdi.

Sadıkoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla okula Ekoloji bahçesi kazandırılması yönünde adım attıklarını belirtti.