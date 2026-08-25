Ülkemizde gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmaları ve yardım faaliyetleriyle sık sık gündeme gelen China Bazaar Direktörü Mazhar Gujrati, yine anlamlı bir desteğe imza attı.

Gujrati, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sağlık ekipmanlarını bağışladı. Sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacak ekipmanlar, Hastane Başhekimi Hasan Birtan’a teslim edildi.

Yapılan bağış kapsamında hastaneye;

- 30 adet Emergency Trolley

- 10 adet Incubator Family

- 7 adet High Frequency Electrotome

- 10 adet Electric Three-Function Bed

- 3 adet Electric Operating Table

- 40 adet Medical Bedside Table

- 4 adet Ordinary Hanging 5-Hole Surgical Lamp

- 6 adet Infant Radiant Warmer

- 80 adet Hospital Bed Table

- 4 adet Medical Air Mattress

- 3 adet Portable Color Doppler Ultrasound Scanner

kazandırıldı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin sağlık hizmetleri kapasitesine önemli katkı sunarken, Mazhar Gujrati’nin toplumsal dayanışmaya yönelik duyarlılığını bir kez daha ortaya koydu.