Fileleftheros gazetesi “Yasal Göçmen Sayısı 150 bin, Yasadışı Olan Bilinmiyor” başlıklı haberinde, 17 Nisan'dan itibaren ülkeye giden sığınmacılarda kaydedilen azalmalar nedeniyle yasadışı göçün boyutunun bilinmediğini vurguladı.

Rum tarafının göç ve siyasi sığınmadan sorumlu müsteşarı Nikolas İoannidis’in dün Rum Meclisi Ekonomi Komitesi'ne konuyla ilgili bilgi verdiğini yazan gazete, bu yıl 149 bin 670’e ulaşan Rum tarafındaki yasal göçmen sayısının geçen yıl 136 bin 412, 2022 yılında ise 124 bin 893 olduğunu ekledi.

Haberde, Güney Kıbrıs’a siyasi sığınma başvurusunda bulunan düzensiz göçmenlerin sayısının 21 bin 500’e düştüğü de belirtildi.