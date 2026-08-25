Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Biyologlar Derneği tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Ekoloji Kampı kapsamında lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Esentepe Sivil Savunma Teşkilatı tesislerinde gerçekleştirilen kampın ikinci gününe konuk olan Başkan Kırok, öğrencilerle çevre, doğa ve yerel yönetimlerin çevrenin korunmasındaki sorumlulukları üzerine sohbet etti.

GENÇLER MERAK ETTİ, KIROK YANITLADI

Programda öğrencilerin çevre sorunları ve belediyenin bu alandaki çalışmalarıyla ilgili sorularını yanıtlayan Kırok, gençlerin çevre bilincinin geliştirilmesinin sürdürülebilir bir gelecek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Biyologlar Derneği tarafından lise öğrencilerine yönelik düzenlenen kampta; doğa, iklim, sağlık, çevre sorunları, sivrisineklerle mücadele ve mikroplastikler başta olmak üzere birçok konuda eğitimler veriliyor. Öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmeleri amacıyla uygulamalı çalışmalar ve yarışmalar da gerçekleştiriliyor.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi, çevre bilincini artıran ve gençleri doğayla buluşturan çalışmaların önemine dikkat çekerek, bu yöndeki eğitim ve farkındalık faaliyetlerine destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.