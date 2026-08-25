İslam dininin önemli gün ve gecelerinden olan Mevlid Kandili, dün idrak edildi.

İslam Peygamberi Hz Muhammed'in (s.a.v) doğum günü olan Mevlit Kandili dolayısıyla bugün resmi tatil.

Mevlid Kandili, 24 Ağustos Pazartesi akşamı başlayıp 25 Ağustos Salı gününün ilk saatlerine kadar devam eden gece olarak değerlendiriliyor.

KKTC'de Mevlit Kandili nedeniyle bugün resmi tatil. Bu uygulamanın geçmişi 1960'lı yıllara dayanıyor. Kandillerin resmi tatil olması 1960 öncesi sömürge döneminde Rumların dini tatil günleri ile denkliği sağlanması amacı ile İngilizlerin kandilleri tatil kabul etmesine dayanıyor. Ancak uygulama KKTC'nin kuruluş yılından itibaren güncelliğini koruyarak günümüzde de devam ediyor. Özellikle özel sektör çalışanlarının tepki gösterdiği uygulama devlet kurumlarında çalışanlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Halk arasındaki söylentilere göre Mevlit Kandili'nde tatil olmasının gerekçesi; geceyi ibadetle geçirenlerin ertesi gün yorgun bir şekilde işe başlamasını engellemek.

TATİLİN KALDIRILMASI İÇİN YASA TASARISI HAZIRLANMIŞTI

Mevlit Kandili'nin resmi tatil günü kapsamından çıkarılması için 2013 yılında dönemin Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer yasa değişikliği teklif etmişti. Bozer'in sunduğu gerekçeler arasında "Genç devletin daha çok çalışarak verimliliğinin artırılması" ve "Mevlit Kandili'nin genelde İslam ülkelerinde resmi tatil olmaması" vardı. Tasarı oy çokluğuyla reddedilmişti.

TÜRKİYE HARİÇ, BİRÇOK MÜSLÜMAN ÜLKEDE TATİL

Bahreyn, Burkino Faso, Cezayir, Cibuti, Endonezya, Fas, Fildişi Sahili, Gine, Gambia, Irak, İran, Kamerun, Kuveyt, Mısır, Moritanya, Nijer, Pakistan, Senegal, Tunus, Ürdün, KKTC gibi Müslüman ülkelerde de bir ya da iki gün Hz. Muhammed'in doğum günü münasebeti ile resmi tatil ilan edildi. Hz. İsa'nın doğduğu gün olarak kabul edilen yıl başı Türkiye'de resmi tatil ilan edilirken ve kutlanırken, Mevlid Kandili ise resmi tatil ilan edilmedi.

DİN GÖREVLİLERİ DERNEĞİ

Öte yandan KKTC Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökhan İnik, Mevlit Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, dünyada yaşanan sorunlar karşısında Hz. Muhammed’in insanlığı kuşatan rahmet anlayışına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

İnik mesajında, Hz. Muhammed’in dünyaya gelişinin yıl dönümü olan bu mübarek gecenin yalnızca bir doğum günü hatırlatması olmadığını; gönülleri sevgi, merhamet ve kardeşlik duygularıyla yeniden buluşturmak için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Hz. Muhammed’in hayatı boyunca insanlara iyiliği, adaleti, merhameti, doğruluğu, emanete sahip çıkmayı ve kul hakkına riayet etmeyi öğrettiğini kaydeden İnik, şöyle devam etti:

“Dünyamızın savaşlar, ayrılıklar, ötekileştirme, sevgisizlik ve merhamet eksikliği gibi pek çok sorunla karşı karşıya olduğu bir dönemde, Peygamberimizin insanlığı kuşatan rahmet anlayışına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz.”

Bu anlayışın aileden toplumsal ilişkilere kadar hayatın her alanında yaşatılması gerektiğine işaret eden İnik, kandilin kırılan gönülleri onarmak, dargınlıkları bitirmek, yetim, mazlum ve ihtiyaç sahiplerine el uzatmak için de bir vesile sayılması gerektiğini dile getirdi.

Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca dini ve milli değerlerini bir bütün olarak yaşatarak Peygamber sevgisini nesilden nesile aktardığını vurgulayan İnik, başta Kıbrıs Türk halkı olmak üzere Türk-İslam aleminin ve insanlığın Mevlit Kandili’ni kutladı.