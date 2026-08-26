Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Akyön, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından dün hastaneden taburcu oldu.

Akyön, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşadığı sürecin ardından taburcu olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Hayatta herkes ikinci bir şansı hak ediyormuş. Bu da benim şansım” ifadelerini kullandı.

Mustafa Akyön’ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Hayatta herkes ikinci bir şansı hak ediyormuş. Bu da benim şansım.

ÇOK ŞÜKÜR TABURCU OLDUM

Geçtiğimiz günlerde geçirdiğim kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüm. Çok şükür, bugün sağlıkla taburcu olmanın mutluluğunu yaşıyorum.

Bu süreçte arayan, soran, hastaneye gelerek yanımda olan, dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen tüm dostlarıma, arkadaşlarıma ve sevenlerime yürekten teşekkür ediyorum.

Ayrıca tedavim süresince benimle yakından ilgilenen Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nün değerli hemşirelerine ve doktorum Dr.Soner Aksüyek’e özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Emekleri ve ilgileri benim için çok kıymetli.

Her bir telefon, her bir mesaj ve gösterilen her bir yakınlık bana büyük moral verdi. Allah hepinizden razı olsun.

Önümüzdeki birkaç gün doktorlarımın tavsiyesi doğrultusunda dinlenmeye çalışacağım. Bu nedenle telefonlara ve mesajlara hemen cevap veremeyebilirim. Anlayışınızı rica ediyorum.

İyi ki varsınız. Hepinize gönülden teşekkür ederim... “