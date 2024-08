“Zafer Doğan Anı Rallisi”nde 26 ekip yarışacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası beşinci yarışı, “Zafer Doğan Anı Rallisi”, 17-18 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılıyor. Merhum Zafer Doğan anısına yapılacak yarışa 26 ekip kayıt yaptırdı

Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf 0 İlker Beşok Buğra Tabak Canam Maverick 0 1 NEU Drift Racing Team Enver Haskasap Halil Mulla Volkswagen Polo GTI Rally2 2 2 Goodyear Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Evrensel Skoda Fabia Rally2 2 3 Bilgimer Rally Team Selen Bilgimer Sabahittin Dağlı Mitsubishi Lancer EVO VI 1 4 Goodyear Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Skoda Fabia Rally2 2 5 Goodyear Racing Team Cevdet Alptürk Mehmet Çağla Skoda Fabia Rally2 2 6 Stage Cars Rally Team Ahmet Özerdem Kani Avkıran Mitsubishi Lancer EVO IX 1 7 İbrahim Yolcu Argün Hande Küfi Mitsubishi Lancer EVO IX N 8 Bilgimer Rally Team Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer EVO VIII 1 9 Stage Cars Rally Team Zeki Demirdeş Cihan Anıl Şahin Ford Fiesta Rally2 2 10 NEU Drift Racing Team Mustafa Kemal Baran Halil Çamay Ford Fiesta Proto 1 11 NEU Drift Racing Team Mustafa Karam Utku Tabak Mitsubishi Lancer EVO VI 1 12 NEU Drift Racing Team Sami Doğan Ali Burhan Skoda Fabia Rally2 2 13 Cem Yudulmaz Deniz Gümüş Ford Fiesta Rally2 2 14 Derviş Dizliklioğlu Doğukan Özbeyli Mitsubishi Lancer EVO IX N 15 Biricik Rally Team Hakan Biricik Ahmet Biricik Subaru Impreza 1 16 Zaim Kömürleri Rally Team Önder Zaim Barış Hürkol Mitsubishi Lancer EVO IX N 17 Goodyear Racing Team Kerim Hacımevlüt Rasim Çetinkaya Mitsubishi Lancer EVO IX N 18 Mert Yudulmaz Stephan Prevot Ford Fiesta Rally4 4 19 Karaduman Rally Team Özhan Karaduman Ahmet Buzlukçuoğlu Fiat Palio 4 20 Karaduman Rally Team Osman Pozan Ayhan Ertuğrul Peugeot 206 4 21 Bilgimer Rally Team Umut Sular Mehmet Kaplan Ford Fiesta ST 4 22 Bilgimer Rally Team Hasan Karlıtaş Hüseyin Şüküroğlu Honda Civic 4 23 Bilgimer Rally Team Hüseyin Yarkıner Ümit Koçak Mitsubishi Lancer EVO VIII 1 24 Goodyear Racing Team Tolga Güllü Asrın Şevketoğlu Canam Maverick R 25 Cevdet Alptürk Edim Macila Canam Maverick R 26 NEU Drift Racing Team Erdaş Uçaner Arkın Şevketoğlu Canam Maverick R

Basel Holding 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın beşinci ayağı olan Zafer Doğan Anı Rallisi 2 günlük programla yapılacak. Sami Doğan Motors’un yanı sıra, Çağra Home Center, Basel Energy, Polaris, GenPower, GoPro, Limon, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Sportface, İkas Süpermarket, Aveon Sigorta, Rinata Parts & Oil, Chagla Car Care, Eurol ve Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu’nun da katkılarıyla hayata geçirilecek yarış, 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü Sami Doğan Motors önünden saat 17.00’de start alacak. Startın ardından ekipler uzun bir aranın ardından ilk kez kullanılacak olan Fuar Seyirci Özel Etabı’nı geçip ilk günü tamamlayacaklar. Fuar Seyirci Özel Etabı’nın ilk araç için start saati 17.48 olarak belirlendi.Pazar günü Meriç, Balıkesir, Mora ve Balıkesir Uzun etapları geçilecek18 Ağustos 2024 Pazar günü ise Meriç, Balıkesir ve Mora bölgelerinde hazırlanan 4 etap ikişer kez geçilecek. Rallinin ikinci günü, yaklaşık 5,7 kilometre uzunluğundaki Meriç Etabı ile başlayacak. 10.33’de başlayacak etabın ardından 11.06’da yaklaşık 8,8 kilometre uzunluğundaki Balıkesir Etabı ve tekrar 11.59’da Meriç Etabı ile 12,32’de Balıkesir Etabı geçilecek. Servis arasının ardından ekipler bu kez 14.35’de yaklaşık 2.50 kilometre uzunluğundaki Mora Etabı’nı geçecekler. 14,58’de yaklaşık 14,2 kilometre uzunluğundaki Balıkesir Uzun etabı geçilecek ve ardından yeniden 15.51’de Mora ile 16.14’te Balıkesir Uzun Etabı geçilerek ralli son bulacak. Ekipler finiş görmelerinin ardından ödül töreni için Sami Doğan Motors’a dönecekler.Stephan Prevot rallide Mert Yudulmaz'ın co pilotluğunu yapacakYarışın hazırlıkları sürerken, kayıt işlemleri tamamlandı ve yarışa 5 farklı sınıfta toplam 26 ekip kayıt yaptırdı. Kariyerinde Avrupa şampiyonluğu bulunan Stephan Prevot rallide Mert Yudulmaz'ın co pilotluğunu yapacak. Kariyerinde sayısız WRC ve ERC startı bulunan; Hening Solberg, Bruno Thierry, Chris Atkinson ve Francois Duval gibi başarılı isimlerle start alan Belçikalı sporcu bu hafta sonu ülkemizde start alacak. Sınıf 2’de R5’lerin mücadelesinde 7 ekip olacak. Sınıf N’de 4 ekip, Sınıf 1’de 7 ekip, Sınıf 4’te 5 ekip ve Sınıf R’de 3 ekip mücadele edecek. Enver Haskasap-Halil Mulla ekibi, Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ekibi, Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ekibi, Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ekibi ve Zeki Demirdeş-Cihan Anıl Şahin ekibine bu yarışta R5 ile Sami Doğan-Ali Burhan ekibi ve Cem Yudulmaz-Deniz Gümüş ekibi eşlik edecek.Kayıt Listesi: