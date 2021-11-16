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Tufan’a üyelerden güvenoyu

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Tufan’a üyelerden güvenoyu
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Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.
Başkan İsmet Tufan’ın başkanlığa tek aday olduğu Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği olağan genel kurulunda İsmet Tufan üyelerin onayını alarak yeniden başkanlığa seçildi. İsmet Tufan’ın yönetim kurulu daüyelerin oy birliği ile belirlendi.
 
 
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