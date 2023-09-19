Ralli’de 6. yarışa rekor katılım

Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası (KKRŞ) 6. yarışı Aveon Sigorta Rallisi olacak. Aveon Sigorta Rallisi, 23 – 24 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
CEMSA Karting Center’de Cumartesi gecesi düzenlenecek olan Seyirci Özel Etabı ile start alacak olan yarış için 36 ekip kayıt yaptırdı.
Aveon Sigorta Rallisi, Pazar günü Meriç, Balıkesir ve Dikmen’deki etaplarda yaşanacak heyecanla tamamlanacak.
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