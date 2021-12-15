Lewis Hamilton "şövalye" oldu

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'a düzenlenen törenle şövalye unvanı verildi. 36 yaşındaki Büyük Britanyalı pilot, motor sporlarındaki başarılarından dolayı "Sir" unvanına layık bulundu

Lewis Hamilton, Formula 1'deki erişilmesi güç başarısını şövalye nişanı ile süsledi. Başarılı sporcuya İngiltere Kraliçesi ikinci Elizabeth tarafından şövalyelik nişanı verildi.

Windsor Kalesi'nde düzenlenen törende, Hamilton'a nişanını Prens Charles taktı. Bu sezon şampiyonluğu dramatik bir şekilde son yarışta kaçıran Lewis Hamilton, Formula 1'de 7 kez şampiyon oldu.

103 yarış kazanan ve 103 kez de pole pozisyonunda yarışa başlayan sporcu bu alanda da rekor sahibi.

Hamilton, 2008 yılındaki ilk şampiyonluğunu kazanmasının ardından motor sporlarındaki hizmetlerinden dolayı Britanya İmparatorluk Nişanı'na da layık görülmüştü.

Büyük Britanyalı pilot, Stirling Moss, JackieStewart ve JackBrabham'ın ardından şövalye ilan edilen dördüncü Formula 1 pilotu oldu.

