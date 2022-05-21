Kordon Boyu Klasiklerle renklendi

Türkiye İş Bankası 2022 KTKOD Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında ve Kamtek Developments sponsorluğunda bu sezon 11’incisi organize edilen Telsim Klasik Otomobil Sergisi bugün(21 Mayıs 2022 Cumartesi) Girne Kordonboyu’nda yapıldı

Türkiye İş Bankası’nın şampiyona ana sponsorluğunda devam eden KTKOD 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası, Kamacıoğlu Şirketler Grubu-KamtekDevelopments sponsorluğunda organize edilen “11.Telsim Klasik Otomobil Sergisi” ile devam etti. Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) organizasyonu ile bugün Girne Kordonboyu’nda yapılan etkinlikte birbirinden güzel 100’ün üzerinde klasik otomobil sergilendi. Girne Kordon Boyu’nu dolduran rengarenk klasik araçlar, yerli halkın ve turistlerin ilgi odağı oldu.



Türkiye İş Bankası’nın şampiyona ana sponsorluğu ve KamtekDevelopments’in sponsorluğunda yapılan etkinliğe ayrıca KKTC Telsim İletişim sponsoru olarak destek verdi ve etkinlik boyunca sergilenen araçların üzerlerinde yazan numaraları kullanarak ücretsiz olarak mesaj atan ziyaretçiler, en güzel 3 klasik aracı belirledi.



Yaşar Köroğlu’nun sunumunu yaptığı etkinlikte klasik severler gün boyunca Dj Yusuf Coşkuner’in 80’ler, 90’lar nostalji setleriyle eğlendiler. Etkinlik sonunda yapılan törenle KTKOD Başkanı Gökhan Necipoğlu, Türkiye İşbankasıKKTC Pazarlama bölüm yetkilisi Sait Çağlaş’a, KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’a ve KamtekDevelopments Direktörü Doğukan Kamacıoğlu’na teşekkür plaketi takdim etti. Serginin ziyaretçilerinin oylarıyla belirlenen ilk 3 güzel aracın sahipleri de plaket aldı. Toplamda 8611 oyun kullanıldığı sergide, 4353 oy alarak birinci olan1993 Model Mercedes E300 oldu ve sahibi İbrahim Say birincilik plaketini Başkan Gökhan Necipoğlu’ndan aldı. İkinci, 1327 oyla 1988 model RollsRoyce oldu ve sahibi İnanç Babalikiplaketini yönetim kurulu üyesi İsmet Tufan’dan aldı. 1117 oyla 1976 model Fiat 500 ise üçüncü oldu ve sahibi CavitÖztürkplaketini yönetim kurulu üyesi Kemal Akeler’den aldı.

