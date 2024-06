Klasiklerde Türkiye İş Bankası Slalom Şampiyonası başlıyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin organize ettiği, Near East Bank 2024 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında olan ve Türkiye İş Bankası sponsorluğunda 3 yarış olarak planlanan Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası, 3 Temmuz 2024 Çarşamba akşamı, Cemsa Karting &Sporting Center’de yapılacak yarışla başlıyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) Near East Bank 2024 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen etkinlikleri devam ediyor. Bu yılın beşinci etkinliği olan “Türkiye İş Bankası 2024 Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası” ilk yarışı, 3 Temmuz 2024 Çarşamba akşamı Cemsa Karting &Sporting Center’de yapılacak.Near East Bank 2024 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası takviminde olan fakat ayrı organize edilen slalom şampiyonası, Türkiye İş Bankası Kuzey Kıbrıs Bölge Müdürü Serhan Akşahin ve Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği Başkanı Gökhan Necipoğlu tarafından imzalanan antlaşma ile resmiyet kazandı ve geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de Slalom şampiyonasının adı “Türkiye İş Bankası 2024 Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası” oldu.Telsim’in iletişim sponsorluğunda düzenlenecek olan Türkiye İş Bankası 2024Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası İkas Süpermarket, CYP DUŞ, Güven Sigorta, Capital Radyo ve Amesis Digital Ajans’ın da katkılarıyla hayata geçirilecek. Her yıl yaz aylarının vazgeçilmez etkinlikleri arasında olan ve bu yıl da 3 yarış olarak planlanan klasik otomobil slalom yarışlarında, genel klasmanın yanı sıra araçların yıllarına göre; E, F, G, H ve Turing kategorileri olacak. Marka kategorilerinde ise VW, Mini, Mercedes, Ford ve BMW olacak. Tüm bu kategorilerin yanı sıra Kadınlar kategorisi de her yıl olduğu gibi bu yıl da olacak.Sezonun ilk yarışının detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı duyurulurken, Her yıl olduğu gibi 1 araç ile 2 kişinin kayıt yaparak farklı kapı numaraları ile yarışılabilecekleri duyuruldu. Kayıt işlemlerinin başladığı duyurulan sezonun ilk slalom yarışı için 0548 895 2005 ve 0548 811 1111 numaralı telefonlardan bilgi alınabileceği açıklandı.1.Genel Klasman2.E Klasmanı ( 1946-1960)3.F Klasmanı (1961-1970)4.G Klasmanı (1971-1980)5.H Klasmanı (1981-1994)6.T Klasmanı (1995-2003 )7.Kadınlar Klasmanı8.VW Cup9.Mini Cup10.Mercedes Cup11.Ford Cup12.BMW Cup