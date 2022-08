Klasikler, Ermataş-Vitra Rallisi’nde buluşacak

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin organize ettiği, Türkiye İş Bankası 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nda sezonun 4’üncü rallisi olan “Ermataş-Vitra Klasik Otomobil Rallisi” 4 Eylül 2022 Pazar günü yapılıyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) Türkiye İş Bankası 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen etkinlikleri devam ediyor. Bu yılın sekizinci etkinliği ve dördüncü rallisi olan “Ermataş-Vitra Klasik Otomobil Rallisi”, 4 Eylül Pazar günü yapılıyor. Ermataş Limited ’in distribütörlüğünü yaptığı Vitra’nın sponsorluğunda yapılacak ralli, Karaoğlanoğlu’nda bulunan Ermataş Ltd. önünden başlayacak. Klasik severler 4 Eylül Pazar sabahı 09.30 itibarıyla toplanmaya başlayacaklar ve hazırlıkların tamamlanmasıyla ilk araç 10.30’da start alacak. KKTC Telsim, Pakduş, Güven Sigorta, CapitalRadio, Amesis Dijital Ajans, Near East Bank ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin de katkılarıyla yapılacak rallide ekipler, Girne’den Lefkoşa’ya toplamı yaklaşık 75 kilometre olan 3 Sabit Hız Testi’nde (SHT) yarışacaklar. Dernekten yapılan açıklamaya göre her zaman olduğu gibi etap aralarında izaz-ikramların olacağı, parkurun tamamlanmasının ardından Lefkoşa’da hep birlikte yemek yenileceği ve daha sonra Lefkoşa’da bulunan Ermataş mağazasında finiş ve ödül töreninin takribi 15.30’da yapılacağı açıklandı.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Dernek üyelerine 2,25 katsayı ile puan verecek rallinin kayıtları devam ediyor. Organizasyonla ilgili bilgi almak ve kayıt yaptırmak için 0548 895 20 05 numaralı telefonun aranabileceği duyuruldu.