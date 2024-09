Klasikler büyük rallide buluşuyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) organize ettiği “Near East Bank 2024 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası”nın üçüncü ve sezonun en büyük rallisi, “Near East Bank Klasik Otomobil Rallisi” 14-15 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılıyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) geleneksel olarak her yıl yaz sonu organize ettiği sezonun büyük rallisi bu yıl 14-15 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılıyor. Sezonun en uzun rallisi olan ve konaklamalı olarak 2 günlük organize edilen rallisi bu yıl “Near East Bank Klasik Otomobil Rallisi” adıyla yapılacak. KTKOD Near East Bank 2024 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nın sekizinci etkinliği ve üçüncü rallisi olacak olan ralli, 14 Eylül 2024 Cumartesi sabahı saat 10.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan İkas Süpermarket önünden başlayacak.

İLK GÜN 4 SHT GEÇİLECEK

Near East Bank’ın sponsorluğunun yanı sıra İkas Süpermarket, CYP Duş, Güven Sigorta, Capital Radyo, Amesis Dijital Ajans’ın da katkılarıyla ve Telsim’in iletişim sponsorluğunda düzenlenecek “Near East Bank Klasik Otomobil Rallisi” 09.00’dan itibaren klasik severlerin toplanmasının ardından 10.00’da İkas Süpermarket önünden başlayacak. 4 Sabit Hız Testi’nin (SHT) geçilmesinin ardından ekipler geceyi geçirecekleri Mimoza Beach Hotel’e ulaşacaklar.

PAZAR GÜNÜ HAZİNE AVCILIĞI OLACAK

‘Hem Yarış Hem Tatil’ sloganıyla yapılacak olan sezonun en büyük klasik otomobil rallisinin ikinci günü ekipler hazine avcılığı yapacaklar. Mimoza Beach Hotel’den başlayacak olan hazine avcılığı öğle saatlerinde tamamlanacak ve yemeğin ardından ödül töreni yapılarak organizasyon sona erecek. Kayıt işlemlerinin devam ettiği organizasyonda kayıtların 40’ı geçtiği ve kayıt yaptırmak isteyenlerin 0533 860 5427 – 0548 811 11 11 numaralı telefonlara ulaşmaları gerektiği açıklandı.