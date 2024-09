Klasikler büyük rallide buluştu

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) organize ettiği “Near East Bank 2024 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası”nın üçüncü ve sezonun en büyük rallisi, “Near East Bank Klasik Otomobil Rallisi” 14-15 Eylül 2024 tarihleri arasında yapıldı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) geleneksel olarak her yıl yaz sonu organize ettiği sezonun büyük rallisi bu yıl 14-15 Eylül 2024 tarihleri arasında yapıldı. Sezonun en uzun rallisi olan ve konaklamalı olarak 2 günlük organize edilen ralli bu yıl “Near East Bank Klasik Otomobil Rallisi” adıyla yapıldı. KTKOD Near East Bank 2024 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nın sekizinci etkinliği ve üçüncü rallisi olarak yapılan ralli, 14 Eylül 2024 Cumartesi sabahı Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan İkas Süpermarket önünden başladı.ORGANİZASYONUN İLK GÜNÜ 4 SHT GEÇİLDİNear East Bank’ın sponsorluğunun yanı sıra İkas Süpermarket, CYP Duş, Güven Sigorta, Capital Radyo, Amesis Dijital Ajans’ın da katkılarıyla ve Telsim’in iletişim sponsorluğunda düzenlenen “Near East Bank Klasik Otomobil Rallisi” İkas Süpermarket önünden başladı. 4 Sabit Hız Testi’nin (SHT) geçilmesinin ardından ekipler geceyi geçirdikleri Mimoza Beach Hotel’e ulaştılar. Rallide ilk sırayı Ali-Pembe Kelebek ikilisi elde etmeyi başardı. İkinci Özgür-Natalia İnönü ikilisi elde ederken Ertan-Ayşe Namlı ikilisi üçüncü oldu.PAZAR GÜNÜ HAZİNE AVCILIĞI YAPILDIHem Yarış Hem Tatil sloganıyla yapılan sezonun en büyük klasik otomobil rallisinin ikinci günü ekipler hazine avcılığı yaptılar. Mimoza Beach Hotel’den başlayan hazine avcılığı öğle saatlerinde tamamlandı ve yemeğin ardından ödül töreni yapıldı. 5 farklı noktanın bulunduğu ve 15 sorunun sorulduğu hazine avı organizasyonunda 3 ekip 14 doğru cevapla zirvede yer aldı. Çekilen kura sonucu ilk 3 belirlendi. Birinci Hasan-Tezin Canpolat çifti, ikinci Cavit-Deniz Öztürk ikilisi ve üçüncü İlker-Nalan Canbulat çifti oldu.Ödülleri KTKOD Başkanı Gökhan Necipoğlu, Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu, Fatoş Samancıoğlu, Mimoza Beach Hotel Müdürü Yayın Dalgıç, KTKOD Yönetim Kurulu üyeleri ve Organizasyon Komitesi üyeleri takdim etti. Necipoğlu ayrıca Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu’na ve Mimoza Beach Hotel Müdürü Yayın Dalgıç’a teşekkür plaketi takdim etti.Genel Klasman:1. Ali Kelebek-Pembe Kelebek (14) – Mercedes SL380-1979-G2. Özgür İnönü-Natalia İnönü (2) – Wolseley 15/60-1959-E3. Ertan Namlı-Ayşe Namlı (23) – Mercedes W124-1989-HHazine Avı:1. Hasan Canpolat-Tezin Canpolat2. Cavit Öztürk-Deniz Öztürk3. İlker Canbulat-Nalan CanbulatE Klasmanı:1. Osman Çakal-Zehra Çakal (3) – Morris Oxford-19602. İlker Canbulat-Nalan Canbulat (1) Standart Vanguard-1955F Klasmanı:1. Ali Öztunç-Özgü Öztunç (4) – VW Bettle-1961G Klasmanı:1. Salih Çeliker-Yonca Çeliker (8) – Mercedes SL350-19722. Tolga Tekin-Bedia Tekin (6) – Mercedes 450SL-19793. Ahmet Ozant-Şifa Ozant (10) – VW Karman-1972H Klasmanı:1. Hasan Gazi-Yağış Nizam (25) – Volvo 440-19912. Erol Barçın-Ayşe Barçın (20) – Golf GTI Cabrio-19853. Hasan Canpolat-Tezin Canpolat (22) – Mini-1989T Klasmanı:1. Mustafa Ülker-Batu Ülker (29) – Mercedes-1999Çiftler Klasmanı:1. Vehit Denizer-Berrin Denizer (16) – Mercedes SL450-1980-G2. Murat Yılmaz-Bediz Yılmaz (24) – Mercedes W124-1990-H3. Hüseyin Eylenceli-Seral Eylenceli (7) – Wauxhall Viva-1971-G13’üncü Gelen Kupası: Hasan Canpolat-Tezin Canpolat (22) Mini-1989-HBest Time Kupası: Hüseyin Bıçak – SHT3 – 0.074Herşeye Rağmen Kupası: Orhan Durmaz-Özlem Durmaz (11) Mercedes W123-1976Marka Ödülleri:BMW: Sinan Ruhi-Güneş RuhiMercedes: Ali Kelebek-Pembe KelebekMini: Hasan Canpolat-Tezin CanpolatVW: Erol Barçın-Ayşe BarçınOtomobil Dünyası 20.Yıl Özel Ödülleri: Yayın Dalgıç, Mehmet Bıçak, Mustafa Ülker