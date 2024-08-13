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Avrupa şampiyonu co-pilot Zafer Doğan Anı Rallisi’nde yarışacak

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Avrupa şampiyonu co-pilot Zafer Doğan Anı Rallisi’nde yarışacak
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Necati Külahlılar
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği Basel Holding 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında heyecan devam ederken, 17 – 18 Ağustos tarihlerinde Lefkoşa bölgesinde gerçekleştirilecek Zafer Doğan Anı Rallisinde Avrupa şampiyonu önemli bir co – pilot da yarışacak.
Kariyerinde Avrupa şampiyonluğu bulunan Stephan Prevot 17-18 Ağustos’ta gerçekleşecek Zafer Doğan Anı Rallisinde Mert Yudulmaz 'ın co pilotluğunu yapacak.
Kariyerinde sayısız WRC ve ERC startı bulunan, Hening Solberg, Bruno Thiery, Chris Atkinson ve Francois Duval gibi başarılı isimlerle start alan Belçika lı Co Pilot bu hafta sonu ülkemizde start alacak.
 
 
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