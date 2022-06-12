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Ardahan’da Arygorou zirveye sürdü

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Ardahan’da Arygorou zirveye sürdü
Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği Basel Holding 2022 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası 2. yarışı dün Ardahan’da yapıldı. Saat 11.00 de start alan Tırmanma yarışı Ahmet Kişmir Ralli Kupasına da puan verdi. Yarışmacılar üç kez Ardahan’dan Kantara’ya tırmanırken yarış oldukça renkli görüntülere sahne oldu.
Toplam 19 ekibin kayıt yaptırdığı yarış sonunda genel klasmanda 1. Methoidis Arygorou 2. Doğa Koyuncu, Ahmet Bağrıaçık ise 3. sırayı elde etti.
 
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