28 sürücü St. Hilarion’a tırmanacak

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Deniz Denner, Güney Kıbrıs Time Attack Şampiyonu ve şampiyona ikincisi Loucas Christoforou, E4 Kategorisi son şampiyonu Ahmet Bağrıaçık, ralli şampiyonlarından Çağkan Bozalanlar’ın da içinde bulunduğu 28 sürücü St. Hilarion yolunda en iyi zaman için yarışacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun organize ettiği 2024 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası üçüncü yarışı 28 Eylül 2024 Cumartesi günü Boğaz-St. Hilarion yolunda gerçekleştirilecek.

5 yarıştan oluşacak şampiyonaya bu yıl ilgi artarken geçtiğimiz sezonun şampiyonu ve şampiyona lideri Deniz Denner, tırmanma şampiyonasında adlarından sıkça söz ettiren, daha önceki sezonların başarılı sürücüsü Kemal Topçuoğlu, Güney Kıbrıs Time Attack Şampiyonu ve şampiyona ikincisi Loucas Christoforou, E4 Kategorisi son şampiyonu Ahmet Bağrıaçık, ralli şampiyonlarından Çağkan Bozalanlar’ın da içinde bulunduğu 28 sürücü St. Hilarion yolunda en iyi zaman için yarışacaklar.

28 Eylül 2024 Cumartesi günü saat 14.00’de start alacak olan yarışta seyirci alanına otobüs servisi yapılacak. Yolun ise sivil trafiğe 13.00’de kapanacağı duyuruldu. Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu ve Tuning Torch’un yarış sponsorluğunun yanı sıra; Polaris, Near East Bank, Genpower, Gopro, Limon, Rinata Parts & Oil, İkas Süpermarket, Aveon Sigorta, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu, Avenue Dereboyu, Eurol ve Basel Energy’nin katkıları ile yapılacak üçüncü tırmanma yarışının servis alanı St. Hilarion’da konumlanacak.



Kayıt Listesi ise şu şekilde:

No Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf

1 1 Denner Racing Team Deniz Denner Ömer Topçu Mitsubishi Lancer EVO E2

2 2 Jiklas Racing Team Loucas Christoforou Talex E1

3 3 B.Topçu Racing Team Kemal Topçuoğlu Hakkı Şenol Honda Civic AWD E2

4 4 Jiklas Racing Team Andreas Christoforou Crosskart E1

5 5 Sistem Co Racing Team Emre Erosal Emre Türkelman Ford Fiesta E2

6 6 GoodYear Racing Team Çağkan Bozalanlar Kerim Hacımevlüt Ford Fiesta S2000 S2

7 7 B.Topçu Racing Team Behiç Topçu Ahmet Demiray Honda CRX E3

8 8 B.Topçu Racing Team Hüseyin Şüküroğlu Şükrü Büyükhüseyin Mitsubishi Lancer EVO IX E2

9 9 Sistem Co Racing Team Ömer Karanfil Gökhan Bolatcıoğlu Mitsubishi Lancer EVO VI E2

10 10 Salih Çelikkaya İbrahim Çelikkaya Subaru Impreza E2

11 11 NEU Drift Racing Team Ahmet Öksüzoğluları Ömer Behlül Nissan Silvia E4

12 12 Tuning Torch Racing Görkem Eren Nissan Silvia E4

13 14 Team YAN YAN Ahmet Bağrıaçık Hakan Bağrıaçık Nissan Silvia E4

14 15 Team YAN YAN Muhammet Dağdaş Nissan 350z E4

15 16 Team YAN YAN Yaşam Karakurt Ali Kutluhanlar Toyota Soarer E4

16 17 Şenol Çelepci Mustafa Kemal Baran Ford Fiesta Proto S2

17 18 B.Topçu Racing Team Hasan Karlıtaş Vedat Coşar Honda Civic E3

18 19 Tuning Torch Racing Ömer İlhan Sayar Nissan Silvia E4

19 20 Tuning Torch Racing Kürşat Güdül Nissan Silvia E4

20 21 Orhan Keleş Emre Dolat Nissan Silvia E4

21 22 Erdoğan Dağaştı Murat Demir Renault Turbo E3

22 23 Yakup Şah Fuat Güngörmüş Honda Civic E3

23 24 Sistem Co Racing Team Alpay Erosal Berkem Karayeğen Ford Fiesta Proto E2

24 25 Team YAN YAN Can Yılmaz Nissan Silvia E4

25 26 Team YAN YAN Cengizhan Güngör Dilara Güngör Mazda RX7 E4

26 27 Tuning Torch Racing Hayrettin Bardak Nissan 350z E4

27 28 Team YAN YAN Huri Bağrıaçık Sarp Toprak Ölmez Nissan Skyline E4

28 29 Team YAN YAN Emine Şüküroğlu Nissan Silvia E4

T1 T1 Kufi Üstün Seyhun Bıkmaz Audi S3

S1 S1 Tanju Candaş Renault Clio

0 0 Cenk Toksoy Mitsubishi Lancer EVO