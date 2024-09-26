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28 sürücü St. Hilarion’a tırmanacak

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Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Deniz Denner, Güney Kıbrıs Time Attack Şampiyonu ve şampiyona ikincisi Loucas Christoforou, E4 Kategorisi son şampiyonu Ahmet Bağrıaçık, ralli şampiyonlarından Çağkan Bozalanlar’ın da içinde bulunduğu 28 sürücü St. Hilarion yolunda en iyi zaman için yarışacak

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28 sürücü St. Hilarion’a tırmanacak
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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun organize ettiği 2024 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası üçüncü yarışı 28 Eylül 2024 Cumartesi günü Boğaz-St. Hilarion yolunda gerçekleştirilecek.
5 yarıştan oluşacak şampiyonaya bu yıl ilgi artarken geçtiğimiz sezonun şampiyonu ve şampiyona lideri Deniz Denner, tırmanma şampiyonasında adlarından sıkça söz ettiren, daha önceki sezonların başarılı sürücüsü Kemal Topçuoğlu, Güney Kıbrıs Time Attack Şampiyonu ve şampiyona ikincisi Loucas Christoforou, E4 Kategorisi son şampiyonu Ahmet Bağrıaçık, ralli şampiyonlarından Çağkan Bozalanlar’ın da içinde bulunduğu 28 sürücü St. Hilarion yolunda en iyi zaman için yarışacaklar.
28 Eylül 2024 Cumartesi günü saat 14.00’de start alacak olan yarışta seyirci alanına otobüs servisi yapılacak. Yolun ise sivil trafiğe 13.00’de kapanacağı duyuruldu. Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu ve Tuning Torch’un yarış sponsorluğunun yanı sıra; Polaris, Near East Bank, Genpower, Gopro, Limon, Rinata Parts & Oil, İkas Süpermarket, Aveon Sigorta, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu, Avenue Dereboyu, Eurol ve Basel Energy’nin katkıları ile yapılacak üçüncü tırmanma yarışının servis alanı St. Hilarion’da konumlanacak.
 
Kayıt Listesi ise şu şekilde:
         No     Takım         Pilot  Co-Pilot      Araç  Sınıf
1       1       Denner Racing Team     Deniz Denner       Ömer Topçu        Mitsubishi Lancer EVO E2
2       2       Jiklas Racing Team       Loucas Christoforou              Talex E1
3       3       B.Topçu Racing Team  Kemal Topçuoğlu         Hakkı Şenol         Honda Civic AWD          E2
4       4       Jiklas Racing Team       Andreas Christoforou            Crosskart   E1
5       5       Sistem Co Racing Team         Emre Erosal         Emre Türkelman  Ford Fiesta          E2
6       6       GoodYear Racing Team         Çağkan Bozalanlar        Kerim Hacımevlüt         Ford Fiesta S2000        S2
7       7       B.Topçu Racing Team  Behiç Topçu        Ahmet Demiray   Honda CRX         E3
8       8       B.Topçu Racing Team  Hüseyin Şüküroğlu       Şükrü Büyükhüseyin    Mitsubishi Lancer EVO IX    E2
9       9       Sistem Co Racing Team         Ömer Karanfil     Gökhan Bolatcıoğlu      Mitsubishi Lancer EVO VI    E2
10     10     Salih Çelikkaya  İbrahim Çelikkaya        Subaru Impreza   E2
11     11     NEU Drift Racing Team         Ahmet Öksüzoğluları    Ömer Behlül        Nissan Silvia E4
12     12     Tuning Torch Racing    Görkem Eren                Nissan Silvia       E4
13     14     Team YAN YAN Ahmet Bağrıaçık  Hakan Bağrıaçık  Nissan Silvia       E4
14     15     Team YAN YAN Muhammet Dağdaş                Nissan 350z         E4
15     16     Team YAN YAN Yaşam Karakurt  Ali Kutluhanlar   Toyota Soarer     E4
16     17     Şenol Çelepci      Mustafa Kemal Baran   Ford Fiesta Proto S2
17     18     B.Topçu Racing Team  Hasan Karlıtaş     Vedat Coşar        Honda Civic        E3
18     19     Tuning Torch Racing    Ömer İlhan Sayar                   Nissan Silvia       E4
19     20     Tuning Torch Racing    Kürşat Güdül                Nissan Silvia       E4
20     21     Orhan Keleş        Emre Dolat Nissan Silvia       E4
21     22     Erdoğan Dağaştı Murat Demir        Renault Turbo     E3
22     23     Yakup Şah         Fuat Güngörmüş Honda Civic        E3
23     24     Sistem Co Racing Team         Alpay Erosal       Berkem Karayeğen        Ford Fiesta Proto E2
24     25     Team YAN YAN Can Yılmaz                   Nissan Silvia       E4
25     26     Team YAN YAN Cengizhan Güngör        Dilara Güngör     Mazda RX7         E4
26     27     Tuning Torch Racing    Hayrettin Bardak          Nissan 350z         E4
27     28     Team YAN YAN Huri Bağrıaçık     Sarp Toprak Ölmez      Nissan Skyline     E4
28     29     Team YAN YAN Emine Şüküroğlu          Nissan Silvia       E4
T1     T1              Kufi Üstün Seyhun Bıkmaz   Audi S3     
S1     S1               Tanju Candaş                Renault Clio       
0       0                 Cenk Toksoy                Mitsubishi Lancer EVO         
 
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