Haspolat’ta önceki gün saat 16.30 sıralarında, bir araç park yeri içerisinde, Demirhan Polis Karakolu’na bağlı ekipler tarafından şüpheli olarak görülen 19 yaşındaki Afrika uyruklu Maryprincewill Uchenna Ozoanı’nın üzerinde ve aracında arama yapıldı.

Aramada, şahsın tasarrufunda yaklaşık 35 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve hassas terazi bulunarak emare olarak alındı ve şahıs tutuklandı.

Maryprincewill Uchenna Ozoanı dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 19.12.2024 tarihinde saat 16:30 raddelerinde Haspolat'ta faaliyet gösteren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi içerisinde bulunan bir süpermarketin arka kısmında bulunan otopark alanı içerisinde zanlının kullanımında bulunan KU 609 plakalı araçtan şüphelenen bir polis ekibi tarafından araç içerisinde yapılan aramada aracın şoför koltuğunun arka kısmında bulunan cep bölümünde siyah poşet içerisinde uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 35 gram şeffaf naylon poşet içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu,560 ABD Doları 700 TL nakit para, 2 adet cep telefonu tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydetti.

Polis, ele geçirilen maddenin devlet kimya laboratuvarına gönderileceğini, zanlının ülkedeki statüsünün araştırılacağını ifade ederek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.