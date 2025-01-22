Lefkoşa’da Onaks Oto Galeri işletmecisi Onur Aksaç, bir aracın model yılına dair sahte bilgi verip sigorta poliçesi düzenleyerek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

"Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Evrakı Tedavüle Sürme ve Dolandırıcılık" suçlamalarıyla tutuklanan Onur Aksaç, Onaks Oto Galeri adına kayıtlı MF 759 plakalı 2009 model Mazda Demio marka aracı dolandırmak kastı ile isminin baş harfleri E. S.'ye 2013 model olarak söyleyip 8500 Sterlin’e anlaşıp satmıştı

Zanlı yine aynı tarihte acenteciliğini yaptığı Kıbrıs Sigorta şirketinden Trafik Sigorta poliçesine sahte davranışla MF 759 plakalı aracın model yılını 2013 yazarak sahteleyip E.Sye göndererek tedavüle sürmüştü.

Yargıç Nuray Necdet, dün yeniden mahkemeye çıkarılan zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 70 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC Vatandaşı 2 kefilin 200’er bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 2 gün polise ispat-i vücutta bulunması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.