Dernekten yapılan açıklamaya göre, “Nisan Erkan ile Görünmeyeni Konuşmak” başlıklı buluşmaların üçüncüsü saat 19.30’da Lefkoşa’da yapılacak. Her ayın 3. Perşembe günü düzenlenen etkinliğe katılım için ön kayıt ve iletişim 0533 888 87 74 numaralı telefondan sağlanıyor.

Açıklamaya göre, yüz yüze olarak planlanan çalışma, ailelerin günlük yaşamda çoğu zaman dile getiremedikleri duygu ve deneyimlerini güvenli bir ortamda paylaşmalarına imkân sunuyor. Program kapsamında; otizmle yaşayan ailelerin yaşadığı görünmeyen yükler ve duygular ele alınarak, paylaşım ve dayanışma temelli bir grup ortamı oluşturulur ve ailelerin yalnız olmadıklarını fark etmeleri ve birbirlerinden güç almaları desteklenir.



