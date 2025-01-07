Otellerde konaklayan kişi sayısına 62 bin 279 KKTC uyruklu da eklenince bu rakam 1 milyon 228 bin 508’e yükseliyor.

Turizm Planlama Dairesi’nin turistik tesislerden derlediği rakamlar, 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %7,8 (97 bin 028 kişi) artışa işaret ediyor. 2023’te 11 aylık sürede otellerde konaklayan kişi sayısı 1 milyon 139 bin 966 kişiydi.

917 BİN TURİST TÜRKİYE’DEN

Bakanlık verileri Türkiye’den gelen turist sayısının artmaya devam ettiğini gösteriyor. Açıklanan rakamlara göre, 2024’ün 11 aylık döneminde otellerde konaklayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sayısı 917 bin 182 kişi oldu. Bu veri 782 bin 371 kişi olan 2023’teki turistlere kıyasla yüzde 17,2 artışa denk geliyor.

3. ÜLKELERDEN GELENLER AZALDI

Otellerde konaklayan 3’üncü ülke uyruklu turist sayısında ise düşüş devam ediyor. 2024’ün son ayı hariç “diğer” ülkelerden gelen turist sayısının yüzde 16,6 düşüşle, 298 bin 739 kişiden, 249 bin 047 kişiye gerilediği saptandı.

Veriler ayrıca, otellerde konaklayanların yüzde 75’inin Türkiye Cumhuriyeti uyruklu; yüzde 20’sinin 3’üncü ülke uyruklu ve yüzde 5’nin de KKTC uyruklu olduğuna işaret ediyor.

GECELEME SAYISI 3,9 MİLYON

2024 Ocak-Kasım periyodunda otellerdeki toplam geceleme sayısı ise 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 düzeyinde artarak 3 milyon 967 bin 219 geceye çıktı. Özellikle 3’üncü ülke uyrukluların geceleme sayısındaki düşüş dikkati çekti.

TC uyruklularda geceleme sayısı yüzde 14,3 artışla 2 milyon 664 bin 363 geceye çıktı ancak, 3’üncü ülke uyruklu yabancıların geceleme sayısı yüzde 16,7 düşüşle 1 milyon 171 bin 030 geceye indi. KKTC uyruklularda ise geceleme sayısı yüzde 1,7 düşüşle 131 bin 826 geceye indi.

KUMAR TURİSTLERİ

Turizm verilerine göre, Türkiye uyruklu turistler otellerde 2,9 gece; üçüncü ülkelerden gelenler 4,7 gece; KKTC uyruklular ise 2,1 gece konaklıyor. Ortalama geceleme rakamları, Türkiye’den gelen turistlerin çoğunun kumar için geldiğine, yerli turistlerin çoğunun ise “çok amaçlı hafta sonu müşterisi” olduğuna işaret ediyor.