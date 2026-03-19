Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiliz ekibi Liverpool ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada sağ baş parmağında kesik olan Hollandalı futbolcu Noa Lang ameliyat oldu.

Ameliyat, Liverpool'da Galatasaray sağlık ekibinin de katılımıyla gerçekleşti. Başarılı geçen operasyonun ardından Hollandalı futbolcu da sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.

Noa Lang paylaşımında ameliyatının iyi geçtiğini ve gelen tüm mesajlar için teşekkür ettiğini belirtti.

OSİMHEN’İN KOLUNDA KIRIK

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Osimhen'in sağ kolunda kırık tespit edildiği belirtilirken, "Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü karşılaşmanın ikinci yarısında oynatılmadı. Maç sonrasında sağlık ekibimizin denetiminde hastanede yapılan kontrolde futbolcumuzun sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verilecektir." ifadeleri kullanıldı.