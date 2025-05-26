Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluğunda başrol oynayan Victor Osimhen'in geleceği şekilleniyor. Nijeryalı golcü, transfer kararını başkana iletti.

Geçtiğimiz gün Suudi basınında çıkan haberlerde Victor Osimhen'in Al-Hilal ile anlaştığı öne sürülmüştü.

Sky Sport da dün sabah geçtiği haberde Al-Hilal ile Victor Osimhen'in anlaşmak üzere olduğunu yazdı.

Haberde Osimhen'in Al-Hilal Başkanı Fahad bin Nafel ile bizzat görüştüğü ve Suudi ekibine transfer olmak istediğini ilettiği aktarıldı.

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Prosedürlerin tamamlanmasının ardından Victor Osimhen'in Al-Hilal ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağının altı çizildi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Victor Osimhen, 36 gol ve 8 asistlik istatistik yakaladı.