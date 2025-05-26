Avrupa'nın 5 büyük liginde sezon tamamlandı. Şampiyon kulüpler belli olurken sezonun en golcüleri listeleri de netleşti.

Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da Paris Saint-Germain , İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, İtalya'da ise Napoli mutlu sona ulaştı.

Gol krallığın yarışında da tacı takan isimler belli oldu. 3 ülkede gol kralları şampiyon takımlardan çıkarken, 2 ülkenin en golcüleri kupa kaldıramadı.

MBAPPE, "AVRUPA ALTIN AYAKKABI" ÖDÜLÜNÜ DE KAZANDI

İspanya'da şampiyon Barcelona'nın ardından 2. olan Real Madrid'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe, 31 gol ile sezonu gol kralı olarak tamamladı.

Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla gol atan oyuncu unvanını da alan Mbappe, "Avrupa Altın Ayakkabı" ödülünü de kazandı.

ADA'NIN KRALI SALAH

İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool'da forma giyen 32 yaşındaki Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, bu sezon ligde attığı 29 gol ile gol krallığına ulaştı.

HARRY KANE HEM KRALLIK HEM ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞADI

Almanya Bundesliga'da 2024-2025 sezonu şampiyonu Bayern Münih'te forma giyen 31 yaşındaki İngiliz futbolcu Harry Kane, 26 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı.

ÇİZME'DE KRAL ATALANTA'DAN RETEGUİ

İtalya Serie A'da Napoli şampiyon olurken, sezonu 3. sırada bitiren Atalanta'da forma giyen 26 yaşındaki İtalyan futbolcu Mateo Retegui, 25 gol ile gol krallığına ulaştı.

FRANSA'DA İKİ KRAL VAR: OUSMANE VE GREENWOOD

Fransa Ligue 1'de şampiyon Paris Saint Germain olurken, gol krallığında tahta iki isim oturdu.

Şampiyon Paris Saint Germain'de forma giyen 28 yaşındaki Fransız futbolcu Ousmane Dembele ile ligi ikinci sırada bitiren Olimpik Marsilya'nın 23 yaşındaki İngiliz oyuncusu Mason Greenwood, 21'er gol ile gol krallığını paylaştı.