KKTC Atletizm Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen ve ortaokulların katıldığı 2024-2025 Öğretim Yılı Yıldızlar Atletizm Eleme Yarışmaları tamamlandı. Atatürk Stadı’nda yer alan elemelerin son gün yarışlarının ardından kızlarda Necat British College (Lefkoşa) ile erkeklerde Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu birinci olarak kürsüde yer aldı. Şehit Turgut Ortaokulu kızlarda ve erkeklerde ikinci olurken, kızlar üçüncüsü Oğuz Veli Ortaokulu, erkekler üçüncüsü ise Mehmetçik Ortaokulu oldu. Final yarışları 21-22 Nisan tarihlerinde Atatürk Stadı’nda yapılacak.

ARABELLA BRADLEY’DEN YENİ REKOR

Elemelerin ikinci gününde yeni okullar yüksek atlama rekoru kırıldı. Necat British College (Lefkoşa) sporcusu Arabella Bradley yüksek atlamada daha önce 1.55 olan rekoru 1.57 ile kırarak yeni rekorun sahibi oldu.

İki gün sonunda oluşan takım sıralamasında ilk sekiz okul şu şekilde:

Yıldız Erkekler

1. Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu 539 Puan

2. Şht. Turgut Ortaokulu 527 Puan

3. Mehmetçik Ortaokulu 460 Puan

4. Osman Nejat Konuk Ortaokulu 438 Puan

5. Levent Kolej 433 Puan

6. Necat British College (Girne) 392 Puan

7. Çanakkale Ortaokulu 391 Puan

8. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 389 Puan

Yıldız Kızlar

1. Necat British College (Lefkoşa) 579 Puan

2. Şht. Turgut Ortaokulu 486 Puan

3. Oğuz Veli Ortaokulu 443 Puan

4. Bekirpaşa Lisesi 430 Puan

5. Levent Kolej 409 Puan

6. Çanakkale Ortaokulu 396 Puan

7. Hala Sultan İlahiyat Koleji 378 Puan

8. Lapta Yavuzlar Lisesi 373 Puan