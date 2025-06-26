Lefkoşa Ortaköy’de otizmli bireylere yönelik Otizm Duyarlı Park - Duyu Bütünleme Parkı yapılıyor.

2 bin 900 metrekarelik alanda yer alacak park için Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Kıbrıs Otizm Derneği (KODER) ve sponsor Vedat Erbaş protokol imzaladı. LTB Yeni Dünya +1 Kafe’de imzalanan protokole, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, sponsor Vedat Erbaş adına Ali Çınar ve Kıbrıs Otizm Derneği adına Dernek Başkanı Duygu Göze Ergöknil imza koydu.

LTB Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu ile Engelsiz protokole Lefkoşa Komisyonu toplantısında alınan karar çerçevesinde yapılacak parkta KODER binası, çok amaçlı salon, yarı açık aktivite alanları, duyusal bütünleme alanı, loku parkı ve⁠ ergoterapiye yönelik özel alanlar yer alacak.

Harmancı: “Bu alanı hem kamuya kazandırmak, hem de özel gereksinimli arkadaşlarımızın hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Otizm Derneği vasıtası ve Vedat Erbaş’ın katkıları ile LTB’ye ait yeşil alanda otizme duyarlı bir park yapımı için imza atmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Harmancı, park projesinin hayata geçirilmesinin dernek faaliyetlerinin bu alanda sürdürülmesine katkı sağlayacağını ve parkın aynı zamanda özel gereksinimli çocuklar ve gençlerin aileleriyle buluşma noktası olacağını belirtti.

“Belediye olarak bizde bu alanı hem kamuya kazandırmak, hem de özel gereksinimli arkadaşlarımızın hizmetine sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.” diyen Harmancı, “Duyarlılıkları için hem dernek yetkililerine, hem de Vedat Erbaş ve Pasha Grubu'na çok teşekkür ediyorum. Ülkemize ve Lefkoşa’ya hayırlı olmasını dilerim. Şunu da belirtmek istiyorum ki bizler için bu imzayı Yeni Dünya +1 Dünya Kafe'de atmak ayrı bir mutluluk kaynağıdır.” diye konuştu.

Çınar ve Ergöknil

Projeye sponsor olan Vedat Erbaş adına sözleşmeye imza koyan Ali Çınar ise yaptığı konuşmada böyle anlamlı bir projenin içinde olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Kıbrıs Otizm Derneği Başkanı Duygu Göze Ergöknil de çok önemli bir protokole imza koyduklarını belirterek, Paşa Grup adına Vedat Erbaş ile LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya ve ilgili teknik bölümlerde emek koyanlara teşekkür etti.