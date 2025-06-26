Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Lirik Şiir Grubu, “Ah Kıbrıs’ım, Vah Kıbrıs’ım-Dün/Bugün” şiir ve müzik dinletisini Lefkoşa, Güzelyurt ve Gazimağusa’da sahneleyecek.

“Ah Kıbrıs’ım, Vah Kıbrıs’ım-Dün/Bugün”, cuma akşamı Lefkoşa Sanat Merkezi (LESAM), 30 Haziran Pazartesi akşamı Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi ve 2 Temmuz Çarşamba günü de Gazimağusa Bandabuliya’da halka açık ve ücretsiz olarak sahnelenecek.

Etkinlik Lefkoşa ve Güzelyurt’ta saat 20.00’de, Gazimağusa’da 20.30’da başlayacak.

Birçok köşe yazarı, şair ve yazarın ürettiklerinden derlenen ve tiyatral bir sunumla sahnelenen “Ah Kıbrıs’ım, Vah Kıbrıs’ım-Dün/Bugün” dün Lefkoşa Sanat Merkezi (LESAM) sahnesinde sanatseverlerle buluşmuştu.