Lefkoşa Ortaköy’deki Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı’nda (KTKA) Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı iş birliğinde “El ele yeşil bir geleceğe” sloganıyla ağaçlandırma bayramı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra, TC Lefkoşa Büyükelçisi Yesin Ekrem Serim ve ailesinin katıldığı bugünkü ağaçlandırma bayramı çerçevesinde servi, kızılçam, parkinsonya, portakal, limon ve mandalina fidanlarından oluşan toplam 3 bin ağaç dikildi. KTKA alanı içerisindeki toplam ağaç sayısı 8 bine yükseltildi.

Etkinlik saat 11.00’de Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Tatar'ın da konuş yaptığı etkinlikte ilk konuşmayı yapan KTKA Komutanı P. Kur. Alb. Ali Karakaş dikilecek fidanlar ve fidan dikiminin nasıl yapılacağı konusunda bilgi verdi. Fidan dikiminin ardından, toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Etkinlikte, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, 28. Tümen Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul, 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Sinan Gökoğlan, 14. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş ve aileleriyle, YDÜ ve Yakın Doğu İlkokulu’ndan öğrenciler, bazı dernek, kurum, kuruluş temsilcileriyle, asker aileleri ve diğer davetliler yer aldı.

Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, fidan dikiminin ardından yaptığı konuşmada, etkinliğin gerçekleşmesine katkı koyanlara teşekkür etti. Tatar, Kıbrıs Türkü'nün bir yandan yeşile, toprağa, ormanlara sahip çıkması gerekirken, diğer yandan da su kullanımında tasarrufa giderek, küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı tedbirli olması gerektiğinin altını çizdi.

Tatar, daha güzel bir coğrafyayı gelecek nesillere aktarabilmek adına fidan dikim etkinliklerinin önemine işaret etti ve herkese bahçesine en az bir ağaç dikme çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Osmanlı zamanından beri Kıbrıs’ta süregelen ağaçlandırma ve yeşillendirme faaliyetlerinin çocuklara aşılanması ve yeni neslin bu kültür ve anlayışla büyümesi gerektiğine vurgu yaptı. Tatar, özellikle yeni Meclis ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi çevresi ve aynı alanın kuzeyindeki KTKA içerisinde son dönemde yapılan ağaçlandırma ve yeşillendirmenin halkın sosyal yaşamına ,aynı zamanda Kıbrıs’ın tarihine katkı yapacak nitelikte olduğunu sözlerine ekledi.

Tatar’ın konuşmasının ardından konuklara ikram yapılmasıyla etkinlik sona erdi.