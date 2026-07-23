Baraka Kültür Merkezi, gençlerin çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlar ile deneyimlerini paylaşacağı "İş'in Gerçeği" başlıklı etkinlik düzenliyor.

Baraka Kültür Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre etkinlik, gençlerin ilk iş deneyimlerini, güvencesiz çalışma koşullarını, ücretler de dahil olmak üzere çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunları paylaşıp tartışmalarına olanak sağlamayı amaçlıyor.

Açıklamada, etkinlikle ortak sorunlar yaşayan gençler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi ve çalışma yaşamına ilişkin ortak bir söylem geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.