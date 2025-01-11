Ülke genelinde dün akşam yapılan trafik denetimlerinde 342 sürücü ceza alırken, 21 araç da trafikten men edildi.
Polisin açıklamasına göre, 1924 aracın denetlendiği gecede 185 sürücü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmaktan ceza aldı.
Sürücülerin 13’ü alkollü içki tesiri altında, 12’si emniyet kemeri takmadan, 12’si seyrüsefer ruhsatsız ve 2’si sürüş ehliyetsiz, sigorta kapsamaksızın araç kullanmaktan rapor edildi.
62 sürücüye sürüş esnasında cep telefonuyla konuşmaktan ceza verilirken, 9 sürücü sigortasız, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 46’sı diğer trafik suçlarından oluşmaktan suçlu bulundu.