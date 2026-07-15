Leymosun Kültür Vakfı ile Girne Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 11'inci Leymosunlular Buluşması, 25 Temmuz cumartesi günü Karaoğlanoğlu Antis Halk Plajı'nda yapılacak.
Verilen bilgiye göre, etkinlik saat 19.00'da açılış konuşmasıyla başlayacak, ardından Çatalköy-Esentepe Belediyesi Nostalji Halk Dansları Topluluğu sahne alacak. Gecede Retro Çalgıcıları sahne alırken Dombula yapılacak. Etkinlik piyango çekilişiyle sona erecek.
Organizasyon kapsamında katılımcılara bin 600 TL karşılığında 2 ciltlik Leymosun kitabı, 2 tombala bileti ve 2 piyango bileti verilecek.
"Köklerimizde Leymosun, yüreğimizde birlik." sloganıyla düzenlenecek buluşmaya tüm halk davet edildi.