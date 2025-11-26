Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig Beyaz Grup takımlarından Ortaköy Spor Kulübü, Girne Halk Evi karşısında alınan mağlubiyetin ardından teknik heyette değişiklik kararı aldı. Ortaköy yönetimi antrenör Ahmet Zaifoğlu ile yaptığı görüşme neticesinde yollarını ayırması sonrasında dün yeni antrenörünü de belirledi.

Ortaköy yönetimi, takımın performansını yükseltmek ve yeni bir ivme kazandırmak amacıyla deneyimli antrenör Afün Girgen ile anlaşmaya vardı.

Kulüp Başkanı Mehmet Sporcuoğlu, yapılan görüşmelerin ardından Afün Girgen ile resmi sözleşmeye imza attı. Ortaköy camiasında büyük bir heyecan yaratan bu değişiklik, sezonun geri kalanında takımın sahadaki dinamizmini artırmayı hedefliyor.