Süper Ligde kötü günler yaşayan Lefke’de teknik direktörlüğe Derviş Kolcu getirildi.

Hafta başında teknik direktör İsmail Soydan’ı görevden alan başkan Adnan Doğruyol yönetimi yaptığı görüşmelerden sonra takımın başına Derviş Kolcu’yu getirdi.

Onbirinci haftada Mağusa Türk Gücü deplasmanına gidecek olan Lefke yeni teknik adamı Kolcu ile ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Yapılan anlaşmayla ilgili Lefke Spor Kulübü’nden şu paylaşım yapıldı:

“Yönetim Kurulumuz A futbol takımı teknik direktörlüğü için Derviş Kolcu hocayla anlaşmaya varmıştır.

Anlaşmanın her iki tarafa hayırlı olmasını diliyoruz...”