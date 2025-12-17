Birinci Lig ekiplerinde Türk Ocağı'nda geçtiğimiz akşam gerçekleşen Genel Kurul sonrası Başkanlık görevine Hasan Saltuk'un getirilmesiyle, yeni yönetim oluşturuldu.
Türk Ocağı yeni yönetim ve görev dağılımı ;
Hasan Saltuk - BAŞKAN
Alper Özorun - AS BAŞKAN
Ahmet Arslan - GENEL SEKRETER
Şeref Çeliktaşlılar - SAYMAN
Barış Karaman - TAHSİLDAR
Münüse Çeler - SPOR MÜMESSİLİ
Asım Tokmak - LOKAL SORUMLUSU
Mustafa Kemal Namık - SOSYAL İŞLER SORUMLUSU
Kemal Perçinkardeşler - BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER
Fahri Altınör - ALTYAPI KOORDİNATÖRÜ
Kamil Özayman - FAAL ÜYE
Ragıp Tanlı - FAAL ÜYE
Denetleme Kurulu ;
Ali Zarif Ülmen
Eray Fellahoğlu
Salahi Hoca
Disiplin Kurulu ;
Aysol Cibo
Mehmet Şefik Ormancıoğlu
Şevki Malyalı