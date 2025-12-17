Birinci Lig ekiplerinde Türk Ocağı'nda geçtiğimiz akşam gerçekleşen Genel Kurul sonrası Başkanlık görevine Hasan Saltuk'un getirilmesiyle, yeni yönetim oluşturuldu.

Türk Ocağı yeni yönetim ve görev dağılımı ;

Hasan Saltuk - BAŞKAN

Alper Özorun - AS BAŞKAN

Ahmet Arslan - GENEL SEKRETER

Şeref Çeliktaşlılar - SAYMAN

Barış Karaman - TAHSİLDAR

Münüse Çeler - SPOR MÜMESSİLİ

Asım Tokmak - LOKAL SORUMLUSU

Mustafa Kemal Namık - SOSYAL İŞLER SORUMLUSU

Kemal Perçinkardeşler - BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER

Fahri Altınör - ALTYAPI KOORDİNATÖRÜ

Kamil Özayman - FAAL ÜYE

Ragıp Tanlı - FAAL ÜYE

Denetleme Kurulu ;

Ali Zarif Ülmen

Eray Fellahoğlu

Salahi Hoca

Disiplin Kurulu ;

Aysol Cibo

Mehmet Şefik Ormancıoğlu

Şevki Malyalı